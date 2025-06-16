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Противостояние Израиля и Ирана ,  
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Иран начал новую волну ударов по Израилю

Иран начал новую волну ударов ракетами и беспилотниками по Израилю
Сюжет
Противостояние Израиля и Ирана
Корпус стражей исламской революции Ирана пообещал продолжить удары ракетами и беспилотниками по Израилю «до рассвета»

Иран начал новую волну запусков ракет и беспилотников по Израилю, объявил Иран начал новую волну ракетных запусков по Израилю, сообщает связанный с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) телеграм-канал.

«Несколько минут назад началась девятая волна операции «Истинное обещание-3», которая будет продолжаться непрерывно до рассвета», — говорится в заявлении КСИР.

Иран уничтожил израильскую систему ПВО дальнего радиуса действия с помощью беспилотников, утверждает КСИР.

Канал публикует фотографии горящего НПЗ в израильской Хайфе.

За последние 72 часа Иран нанес удары с помощью 545 беспилотников, заявили в корпусе.

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Спасатели работают на месте падения ракет, запущенных из Ирана по Израилю, в Тель-Авиве, 16 июня 2025 года

Иран ранее анонсировал «самую масштабную и мощную ракетную атаку в истории» на Израиль.

Около 23:30 в Рамат-Магшимиме, Нове и Хаспине прозвучали сирены, ВВС Израиля перехватили «подозрительную воздушную цель, пересекшую территорию Израиля», сообщает Армия обороны (ЦАХАЛ).

Позднее ЦАХАЛ подтвердила, что зафиксировала запуск ракет из Ирана в сторону Израиля. Армия отбивает атаку, заверили там.

Израиль 16 июня объявил о завершении первого этапа военной операции «Восстающий лев» против Ирана. По данным ЦАХАЛ, за четыре дня противостояния были ликвидированы более десятка высокопоставленных военных, повреждены военные базы и ядерные объекты Ирана, в частности, надземная часть ключевого объекта ядерной программы Ирана в Натанзе, а также уничтожена часть ракетных установок. Иран наносил удары по израильской территории. В частности, под удар попал НПЗ в Хайфе.

Как писала The Wall Street Journal со ссылкой на источники, Иран передал посредникам, что готов сесть за стол переговоров, если США не будут подключаться к израильским атакам. По словам источников Reuters, Тегеран сообщил катарским и оманским посредникам об отказе вести переговоры о прекращении огня, пока Израиль обстреливает иранскую территорию.

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