 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Противостояние Израиля и Ирана ,  
0 

Трамп заявил, что Иран «не побеждает» в противостоянии с Израилем

Сюжет
Противостояние Израиля и Ирана
Спасатели работают на месте падения ракет, запущенных из Ирана по Израилю, в Тель-Авиве, 16 июня 2025 года
Спасатели работают на месте падения ракет, запущенных из Ирана по Израилю, в Тель-Авиве, 16 июня 2025 года (Фото: Ronen Zvulun / Reuters)

Иран не одерживает победу в текущем конфликте с Израилем, обе стороны несут потери, заявил президент США Дональд Трамп журналистам перед саммитом G7 в Канаде, передает телеканал Fox Business.

«Это болезненно для обеих сторон. Я бы сказал, Иран не побеждает в этой войне», — сказал Трамп.

Трамп допустил, что Израилю и Ирану придется «побороться» до соглашения
Политика
Дональд Трамп

По словам американского лидера, стороны должны «немедленно» начать переговоры.

Иран и Израиль с ночи на 13 июня обмениваются ракетными ударами. В вооруженном конфликте США не участвуют, но Вашингтон открыто поддержал израильскую сторону. Axios писал, что США помогали Израилю с отражением иранских воздушных атак.

По информации NBC, Израиль незадолго до начала операции против Ирана смог убедить США в обоснованности своих опасений насчет иранской ядерной программы.

После начала операции Тегеран предостерег Вашингтон от поддержки Израиля. Трамп, в свою очередь, в случае атаки на США (у страны есть военные базы на Ближнем Востоке) пригрозил обрушить на Иран «всю мощь вооруженных сил».

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

WSJ: Иран стремится к прекращению боевых действий и возобновлению переговоров

Здание иранского телевидения попало под удар Израиля. Видео

Семья Трампа анонсировала запуск компании по производству смартфонов. Фото модели

Tasnim: Иран использовал гиперзвуковые ракеты для удара по Тель-Авиву и Хайфе

В Латвии у депутата cейма, выступавшего в поддержку русского языка, прошли обыски

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

СВР сообщила о подготовке Украиной и Британией диверсии для срыва переговоров с США

Мединский рассказал об обмене телами и пленными с Украиной

ПСБ подал иск о банкротстве Тимура Иванова

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Минаева
Дональд Трамп Иран Израиль военный конфликт Операция США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Последствия удара Израиля по штаб-квартире иранского телевидения. Видео
Политика
Bloomberg узнал об анализе Израилем шанса «обезглавить» власть в Иране
Политика
Нетаньяху не исключил убийство верховного лидера Ирана
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июня
EUR ЦБ: 90,94 (—) Инвестиции, 18:29 Курс доллара на 17 июня
USD ЦБ: 78,51 (—) Инвестиции, 18:29
Муртазаева принесла России первое с 2019 года золото ЧЕ по фехтованию Спорт, 21:47
Поселиться насовсем: как выглядит премиальный жилой квартал от Pioneer РБК и Pioneer, 21:33
Трамп допустил присоединение Китая к «Большой семерке» Политика, 21:18
Ормузский пролив: значение, контроль и роль Ирана База знаний, 21:17
Падение ввода жилья ускорилось вдвое Недвижимость, 20:57
Российский дзюдоист выиграл золото на чемпионате мира Спорт, 20:53
Особенности национальной еды: как возникло разнообразие российской кухни РБК и Перекрёсток, 20:52
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Почему в Южной Европе вспыхнули протесты против туристов Политика, 20:48
Трамп заявил, что Иран «не побеждает» в противостоянии с Израилем Политика, 20:43
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:42
Спасшийся от вылета из РПЛ «Ахмат» назвал нового главного тренера Спорт, 20:41
Зеленский выразил надежду на помощь Австрии в вопросе беглых олигархов Политика, 20:41
«Дом.РФ» не ждет массового перетока средств с вкладов на рынок жилья Недвижимость, 20:34
The Athletic узнал об уходе Малкина из «Питтсбурга» через год Спорт, 20:28