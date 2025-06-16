Трамп заявил, что Иран «не побеждает» в противостоянии с Израилем
Иран не одерживает победу в текущем конфликте с Израилем, обе стороны несут потери, заявил президент США Дональд Трамп журналистам перед саммитом G7 в Канаде, передает телеканал Fox Business.
«Это болезненно для обеих сторон. Я бы сказал, Иран не побеждает в этой войне», — сказал Трамп.
По словам американского лидера, стороны должны «немедленно» начать переговоры.
Иран и Израиль с ночи на 13 июня обмениваются ракетными ударами. В вооруженном конфликте США не участвуют, но Вашингтон открыто поддержал израильскую сторону. Axios писал, что США помогали Израилю с отражением иранских воздушных атак.
По информации NBC, Израиль незадолго до начала операции против Ирана смог убедить США в обоснованности своих опасений насчет иранской ядерной программы.
После начала операции Тегеран предостерег Вашингтон от поддержки Израиля. Трамп, в свою очередь, в случае атаки на США (у страны есть военные базы на Ближнем Востоке) пригрозил обрушить на Иран «всю мощь вооруженных сил».
Читайте РБК в Telegram.
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
WSJ: Иран стремится к прекращению боевых действий и возобновлению переговоров
Здание иранского телевидения попало под удар Израиля. Видео
Семья Трампа анонсировала запуск компании по производству смартфонов. Фото модели
Tasnim: Иран использовал гиперзвуковые ракеты для удара по Тель-Авиву и Хайфе
В Латвии у депутата cейма, выступавшего в поддержку русского языка, прошли обыски
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор
СВР сообщила о подготовке Украиной и Британией диверсии для срыва переговоров с США
Мединский рассказал об обмене телами и пленными с Украиной
ПСБ подал иск о банкротстве Тимура Иванова
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов