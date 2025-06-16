Трамп заявил, что Иран «не побеждает» в противостоянии с Израилем

Спасатели работают на месте падения ракет, запущенных из Ирана по Израилю, в Тель-Авиве, 16 июня 2025 года (Фото: Ronen Zvulun / Reuters)

Иран не одерживает победу в текущем конфликте с Израилем, обе стороны несут потери, заявил президент США Дональд Трамп журналистам перед саммитом G7 в Канаде, передает телеканал Fox Business.

«Это болезненно для обеих сторон. Я бы сказал, Иран не побеждает в этой войне», — сказал Трамп.

По словам американского лидера, стороны должны «немедленно» начать переговоры.

Иран и Израиль с ночи на 13 июня обмениваются ракетными ударами. В вооруженном конфликте США не участвуют, но Вашингтон открыто поддержал израильскую сторону. Axios писал, что США помогали Израилю с отражением иранских воздушных атак.

По информации NBC, Израиль незадолго до начала операции против Ирана смог убедить США в обоснованности своих опасений насчет иранской ядерной программы.

После начала операции Тегеран предостерег Вашингтон от поддержки Израиля. Трамп, в свою очередь, в случае атаки на США (у страны есть военные базы на Ближнем Востоке) пригрозил обрушить на Иран «всю мощь вооруженных сил».