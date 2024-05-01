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Министр ВВС США объяснил проблемы с созданием гиперзвукового оружия

Министр ВВС Кендалл объяснил проблемы с созданием гиперзвукового оружия в США

У США есть некоторые трудности с дополнительным тестированием гиперзвукового оружия, сообщил министр Военно-воздушных сил страны Фрэнк Кендалл на слушаниях в комитете по ассигнованиям палаты представителей.

«У нас есть трудности с испытательными мощностями и доступностью полигонов для дополнительного тестирования гиперзвукового [оружия]», — сказал Кендалл (цитата по ТАСС).

При этом он обратил внимание, что США вложили «значительные инвестиции», чтобы развивать инфраструктуру для проведения таких испытаний.

По словам командующего Космическими силами США генерала Ченса Салтцмена, у США на данный момент на околоземной орбите нет всех составляющих для испытания системы выявления гиперзвукового оружия «в полной боеготовности». Однако Вашингтон планирует достичь этого «в течение года или около того», добавил он.

WSJ сообщила о провалах США в создании гиперзвукового оружия
Политика
Гиперзвуковая&nbsp;ракета&nbsp;большой дальности наземного базирования

В середине марта 2024 года США провели испытание гиперзвуковой ракеты AGM-183 класса «воздух — земля». Запуск ракеты был осуществлен со стратегического бомбардировщика B-52. В заявлении ВВС США отмечалось, что испытание прошло успешно, однако скорость полета ракеты не раскрывалась. Reuters уточнял, что в прошлые разы испытуемое оружие летело как минимум в пять раз быстрее скорости звука.

Гиперзвуковое оружие пока не стоит на вооружении США, разработки в этой области ведутся несколько десятков лет. Неудачи в создании гиперзвуковых ракет у Пентагона появляются на различных этапах разработок, начиная с летных испытаний и тестирования и заканчивая отсутствием четкого всеобъемлющего плана развертывания, писала The Wall Street Journal в сентябре 2023 года.

У России гиперзвуковое оружие есть. Так, за последние годы были разработаны несколько типов гиперзвуковых ракет: «Циркон» морского базирования, «Кинжал» воздушного базирования и «Авангард» шахтного базирования. Минобороны отчитывалось о применении ракет «Кинжал» в ходе военной операции на Украине.

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Теги
гиперзвуковая ракета США военно-воздушные силы
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