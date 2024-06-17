Суд заочно арестовал главреда «Важных историй»

Бывшая журналистка издания Фомина стала фигурантом уголовного дела после интервью с российским ефрейтором, за которое получила премию «Редколлегия»

Главный редактор «Важных историй» (учредитель издания IStories fonds включен Минюстом в реестр нежелательных организаций и признан иностранным агентом) Роман Анин (также признан иноагентом) и бывшая корреспондентка издания Екатерина Фомина заочно арестованы решением Дорогомиловского районного суда Москвы. Карточки Анина и Фоминой появились на сайте суда.

Оба объявлены в розыск, их обвиняют в «фейках об армии» — публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации (п. «д» ч. 2, ст. 207.3, до десяти лет колонии). Этот пункт статьи УК касается преступлений, совершенных по «мотивам ненависти или вражды».

Уголовное дело против журналистки завели после выхода на YouTube видеоверсии ее расследования о действиях российских военнослужащих в ходе военной операции, сообщал ТАСС в январе. Фомина взяла интервью у ефрейтора Даниила Фролкина. Тот признался ей, что застрелил жителя Киевской области. За интервью девушка получила премию «Редколлегия». Сайт премии с 2023 года заблокирован Роскомнадзором, так как «содержит информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено».

Ефрейтора, который побеседовал с журналисткой, приговорили к пяти с половиной годам условно по статье о распространении ложной информации об армии, несмотря на то что прокуратура требовала шесть лет реального срока.

«Возможно, не только за эти полгода, но за всю его жизнь я один из немногих, кто проявил интерес к тому, что с ним происходит. Друг другу они это рассказать не могут, потому что все там были, семьям не хотят, и вот так заменили психолога мной», — объясняла журналистка решение Фролкина поговорить с ней.

С 2024 года Фомина работает на телеканале «Дождь» (признан нежелательной организацией и иноагентом).