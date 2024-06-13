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Политика ,  
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Суд отказался привлекать экс-главу ХМАО по статье о дискредитации армии

Суд отказался привлекать экс-главу ХМАО Комарову по статье о дискредитации армии
Жалобу на Комарову в октябре прошлого года написал тюменский общественник после ее слов о «нежелании войны». Суд отказался привлекать экс-губернатора, никто из сторон на заседание не явился
Наталья Комарова
Наталья Комарова (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Суд Нижневартовска отказался привлекать экс-губернатора ХМАО Наталью Комарову по статье о дискредитации армии, следует из данных картотеки суда.

«Результат рассмотрения — оставлено без изменения», — говорится в карточке дела.

Дело № 12-424/2024 по ст. 20.3.3 ч. 1 КоАП (дискредитация Вооруженных сил) в отношении Комаровой было зарегистрировано 26 апреля, истребованные материалы поступили в суд 13 мая, а первое заседание состоялось 13 июня. Как уточнили «РИА Новости» в пресс-службе суда, никто из сторон на слушание не явился. Максимальное наказание по данной статье — штраф до 500 тыс. руб.

Жалобу на Комарову в октябре прошлого года написал тюменский общественник Юрий Рябцев после ее слов о «нежелании войны». Соответствующее заявление та сделала на встрече с жителями Нижневартовска. Одна из женщин спросила губернатора, почему бойцы не получили рюкзаки со всем снаряжением, на что та ответила: «Дело в том, что мы в данном случае всем миром не готовились к этой войне, она нам не нужна, мы совершенно по-другому выстраивали мир. В этой связи какие-то несостыковки, какие-то нерешенные вопросы, безусловно, будут присутствовать».

В пресс-службе правительства ХМАО, разъясняя слова Комаровой, отметили, что в поданном на нее заявлении слова были вырваны из контекста, а о том, что Россия была вынуждена вступить в противостояние с «киевским режимом», которое не было в планах, неоднократно заявлял и президент Владимир Путин.

Новый губернатор ХМАО предложил работу Комаровой
Политика
Наталья Комарова

Комарова возглавляла ХМАО 14 лет и объявила об отставке 30 мая. «Приняла такое решение, перехожу на другую работу», — сказала она в обращении к жителям. Губернатор также поблагодарила Путина за оказанное доверие и поддержку, югорчан — «за командность, за достигнутые результаты, за любовь к Родине».

Путин отставку принял и подписал указ о назначении мэра Тюмени Руслана Кухарука исполняющим обязанности губернатора ХМАО. Тот в разговоре с президентом пообещал, что сделает акцент на вопросах, связанных с условиями жизни. Он также отметил, что живущие на Севере «не должны себя чувствовать ущемленными».

Позже Кухарук сообщил, что Комарова перейдет на работу в Совет Федерации. «Ее знания, опыт, мудрость пойдут на пользу», — подчеркнул он.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
дискредитация армии ХМАО экс-губернатор Наталья Комарова Военная операция на Украине

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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