МВД объявило в розыск главреда «Важных историй»
Главный редактор «Важных историй» (учредитель издания IStories fonds включен Минюстом в реестр нежелательных организаций и признан иностранным агентом) Роман Анин (также признан иноагентом) и бывшая корреспондентка издания Екатерина Фомина объявлены в розыск. Их карточки появились в электронной базе МВД.
Их разыскивают по неназванной уголовной статье.
Против Фоминой завели уголовное дело из-за видеоверсии ее расследования о действиях российский военнослужащих на военной операции, опубликованной на YouTube, сообщал ТАСС в январе. Журналистка взяла интервью у ефрейтора Даниила Фролкина, который рассказал ей, что застрелил жителя Киевской области. Агентство утверждало, что дело завели по статье о «недостоверной информации о действиях» российской армии.
Фролкина приговорили к 5,5 года условно по статье о распространении ложной информации об армии, хотя прокуратура требовала осудить его на шесть лет реального заключения.
Фоминой грозит 10 лет лишения свободы по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил группой лиц из корыстных побуждений («б», «г» ч. 2 ст. 207.3 УК).
Интернет-издание «Важные истории» основали в 2020 году журналисты, занимающиеся расследованиями. В апреле 2021-го к Анину приходили с обысками сотрудники ФСБ. Той же осенью юрлицо «Важных истории» IStories, Анина и некоторых журналистов редакции, в том числе Долинину и Мароховскую, внесли в список иноагентов. Весной 2022 года учредителя издания — латвийский фонд IStories fonds включили в реестр нежелательных организаций.
Осенью 2023 года журналистки «Важных историй» Алеся Мароховская и Ирина Долинина рассказали о слежке.
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