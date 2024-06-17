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Военная операция на Украине ,  
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МВД объявило в розыск главреда «Важных историй»

Сюжет
Военная операция на Украине
Роман Анин (внесен в реестр иноагентов) и Екатерина Фомина появились в базе розыска МВД. Фомина стала фигурантом уголовного дела после интервью с российским ефрейтором
Роман Анин
Роман Анин (Фото: МВД России)

Главный редактор «Важных историй» (учредитель издания IStories fonds включен Минюстом в реестр нежелательных организаций и признан иностранным агентом) Роман Анин (также признан иноагентом) и бывшая корреспондентка издания Екатерина Фомина объявлены в розыск. Их карточки появились в электронной базе МВД.

Их разыскивают по неназванной уголовной статье.

Против Фоминой завели уголовное дело из-за видеоверсии ее расследования о действиях российский военнослужащих на военной операции, опубликованной на YouTube, сообщал ТАСС в январе. Журналистка взяла интервью у ефрейтора Даниила Фролкина, который рассказал ей, что застрелил жителя Киевской области. Агентство утверждало, что дело завели по статье о «недостоверной информации о действиях» российской армии.

Фролкина приговорили к 5,5 года условно по статье о распространении ложной информации об армии, хотя прокуратура требовала осудить его на шесть лет реального заключения.

Фоминой грозит 10 лет лишения свободы по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил группой лиц из корыстных побуждений («б», «г» ч. 2 ст. 207.3 УК).

Интернет-издание «Важные истории» основали в 2020 году журналисты, занимающиеся расследованиями. В апреле 2021-го к Анину приходили с обысками сотрудники ФСБ. Той же осенью юрлицо «Важных истории» IStories, Анина и некоторых журналистов редакции, в том числе Долинину и Мароховскую, внесли в список иноагентов. Весной 2022 года учредителя издания — латвийский фонд IStories fonds включили в реестр нежелательных организаций.

Осенью 2023 года журналистки «Важных историй» Алеся Мароховская и Ирина Долинина рассказали о слежке.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
МВД розыск журналисты

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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