МВД объявило в розыск главреда «Важных историй»

Роман Анин (внесен в реестр иноагентов) и Екатерина Фомина появились в базе розыска МВД. Фомина стала фигурантом уголовного дела после интервью с российским ефрейтором

Роман Анин (Фото: МВД России)

Главный редактор «Важных историй» (учредитель издания IStories fonds включен Минюстом в реестр нежелательных организаций и признан иностранным агентом) Роман Анин (также признан иноагентом) и бывшая корреспондентка издания Екатерина Фомина объявлены в розыск. Их карточки появились в электронной базе МВД.

Их разыскивают по неназванной уголовной статье.

Против Фоминой завели уголовное дело из-за видеоверсии ее расследования о действиях российский военнослужащих на военной операции, опубликованной на YouTube, сообщал ТАСС в январе. Журналистка взяла интервью у ефрейтора Даниила Фролкина, который рассказал ей, что застрелил жителя Киевской области. Агентство утверждало, что дело завели по статье о «недостоверной информации о действиях» российской армии.

Фролкина приговорили к 5,5 года условно по статье о распространении ложной информации об армии, хотя прокуратура требовала осудить его на шесть лет реального заключения.

Фоминой грозит 10 лет лишения свободы по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил группой лиц из корыстных побуждений («б», «г» ч. 2 ст. 207.3 УК).