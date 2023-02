Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту премии «Редколлегия»

Организаторы журналистской премии «Редколлегия» называют ее целью сохранение высоких стандартов профессии «в условиях давления со стороны государства». Сайт премии в России был заблокирован Роскомнадзором

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту российской ежемесячной премии в области журналистики «Редколлегия». Это следует из данных соответствующего сервиса ведомства.

Причины ограничения доступа в базе Роскомнадзора не указаны.

При попытке открыть сайт премии из России появляется сообщение, что адрес сайта был «внесен в реестр доменных имен сайтов, содержащих информацию, распространяемую с нарушением исключительных прав», так как «содержит информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено».

В ответ на запрос РБК в Роскомнадзоре сообщили, что доступ к сайту ограничен на постоянной основе из-за неоднократного размещения запрещенного контента. «В частности, на ресурсе регулярно публиковались материалы, содержащие недостоверную информацию о специальной военной операции на территории Украины», — пояснило ведомство.

РБК направил запрос в «Редколлегию».

«Редколлегия» — российская ежемесячная премия в области профессиональной журналистики, учрежденная в 2016 году фондом Бориса Зимина «Среда» (и Зимин, и фонд внесены Минюстом в реестр иноагентов) «для поддержки свободной профессиональной журналистики в России».

Своей задачей премия ставит сохранение высоких стандартов профессии «в условиях давления со стороны государства».

В жюри «Редколлегии» — заместитель главного редактора «Коммерсанта» Дмитрий Бутин, бывший шеф-редактор издания Znak.com, основатель и издатель екатеринбургского издания It’s My City (заблокировано Роскомнадзором) Дмитрий Колезев (внесен Минюстом в реестр иноагентов), основатель и главный редактор журнала «Отечественные записки» в 2001–2014 годах Татьяна Малкина, основатель проектов The Bell (признан иноагентом) и «Русские норм» Елизавета Осетинская (признана иноагентом), социолог, доцент НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Элла Панеях, бывший ведущий программы «Суть событий» на радиостанции «Эхо Москвы» Сергей Пархоменко (признан иноагентом), главный редактор онлайн-журнала Wonderzine и ведущая телеканала «Дождь» Юлия Таратута (признана иноагентом, как и телеканал «Дождь»), редактор в Organized Crime and Corruption Reporting Project (признано нежелательной организацией) Максим Солюс, экс-глава отдела «Мнения» в «Ведомостях» журналист Максим Трудолюбов.

«Неожиданного в новости о блокировке — конечно, исключительно то, что это случилось только сегодня. Все вокруг были уверены, что «Редколлегия» уже давно заблокирована. Но нет, вот только теперь», — прокомментировал Пархоменко в своем телеграм-канале.