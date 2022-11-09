Путин назвал ФМБА «медицинским спецназом»

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Сотрудники Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в ходе пандемии COVID-19 доказали, что их по праву называют «медицинским спецназом». Это отметил президент Владимир Путин на торжественном мероприятии в Кремле по случаю 75-летия ФМБА.

«Вас по праву называют медицинским спецназом, вы доказали это в трудные месяцы пандемии, когда оперативно формировали свои бригады, которые помогли многим регионам», — заявил президент (цитата по ТАСС).

Путин отдельно отметил, что сотрудники ФМБА не допустили вспышек инфекции на атомных электростанциях, космодромах, других ключевых для страны промышленных объектах, оперативно разработали высокотехнологичные тесты для определения всех штаммов вируса и создали вакцину.

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Президент также подчеркнул роль агентства в операции на территории Украины. «Сейчас в ходе специальной военной операции мобильные отряды агентства вновь на передовых рубежах, чтобы спасать жизни мирных граждан и наших бойцов, наших героев», — указал глава государства.