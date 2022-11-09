Путин назвал ФМБА «медицинским спецназом»

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 ноября
EUR ЦБ: 61,24 (+0,42) Инвестиции, 16:26
Курс доллара на 10 ноября
USD ЦБ: 61,06 (+0,08) Инвестиции, 16:26
Сборная России «исправила» исторический постер без упоминания ЧМ-2018 Спорт, 23:23
Трамп назвал итоги промежуточных выборов в США большой победой для себя Политика, 23:22
Почему устарел закон о трансплантации органов Партнерский проект, 23:12
Росавиация приостановила расширенную сертификацию вертолета Ка-62 Бизнес, 22:59
Коротко, богато: сколько могут стоить очень престижные автономера Партнерский проект, 22:48
В Херсонской области запретили продажу алкоголя Политика, 22:46
NBC узнал, что Салливан в Киеве пытался «прощупать почву» для переговоров Политика, 22:44
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Мосжилинспекция разъяснила новые требования к поверке счетчиков Недвижимость, 22:37
Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно Политика, 22:30
Работа для подростка: как раннее трудоустройство помогает строить карьеру Партнерский проект, 22:23
Путин назвал ФМБА «медицинским спецназом» Общество, 22:17
Названы лучшие рестораны Москвы по версии премии WHERETOEAT Moscow 2022 Стиль, 22:15
Росавиация до конца года проверит исправность 599 иностранных самолетов Бизнес, 22:04
Глава Минобороны Израиля объяснил отказ поставлять Украине ПВО Политика, 22:01
Общество ,  
0 

Путин назвал ФМБА «медицинским спецназом»

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Сотрудники Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в ходе пандемии COVID-19 доказали, что их по праву называют «медицинским спецназом». Это отметил президент Владимир Путин на торжественном мероприятии в Кремле по случаю 75-летия ФМБА.

«Вас по праву называют медицинским спецназом, вы доказали это в трудные месяцы пандемии, когда оперативно формировали свои бригады, которые помогли многим регионам», — заявил президент (цитата по ТАСС).

Путин отдельно отметил, что сотрудники ФМБА не допустили вспышек инфекции на атомных электростанциях, космодромах, других ключевых для страны промышленных объектах, оперативно разработали высокотехнологичные тесты для определения всех штаммов вируса и создали вакцину.

Video

Президент также подчеркнул роль агентства в операции на территории Украины. «Сейчас в ходе специальной военной операции мобильные отряды агентства вновь на передовых рубежах, чтобы спасать жизни мирных граждан и наших бойцов, наших героев», — указал глава государства.

Теги
Персоны
ФМБА Владимир Путин

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
ФМБА создало универсальную вакцину для профилактики оспы
Общество
ФМБА запланировала испытания вакцины «Конвасэл» на пожилых в 2022 году
Общество
ФМБА назвало сроки пострегистрационных исследований вакцины «Конвасэл»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter