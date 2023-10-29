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Глава ФМБА заявила о «стремительно молодеющем» инсульте у россиян

Глава ФМБА: до 8% случаев инсульта стали фиксироваться у россиян до 45 лет
Фото: Владимир Баранов / ТАСС
Фото: Владимир Баранов / ТАСС

В России от 5 до 8% случаев инсульта наблюдаются у людей в возрасте до 45 лет, сообщила «РИА Новости» глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова по случаю проведения Всемирного дня борьбы с инсультом.

«Инсульт стремительно молодеет: в России от 5 до 8% случаев наблюдаются у людей до 45 лет, а каждые последующие десять лет риск заболевания увеличивается в три раза», — сказала Скворцова.

Опасные последствия этого состояния можно предотвратить с помощью профилактики и медицинского контроля.

Инсульт — это нарушение кровообращения в головном мозге. Он может возникнуть из-за разрыва сосуда или его закупорки тромбом. В таком случае к нервным клеткам не поступает нужное количество кислорода, глюкозы и других питательных веществ, что может привести к их гибели. Врачи отмечают, что болезнь чаще поражает тех, кому больше 45 лет.

Среди симптомов инсульта: асимметрия лица, слабость в руках или ногах, нарушение речи, глотания, зрения, головокружение, нарушение координации, спутанность и потеря сознания.

Еще в 2019 году опрошенные РБК врачи называли причинами инсульта у молодых людей плохой сон, малоподвижный образ жизни, курение и острый стресс.

Всемирная организация здравоохранения в 2021 году предупреждала, что работа по 55 часов в неделю и больше увеличивает риск инсульта на 35%. В ВОЗ выявили, что в 2016 году из-за возросшей длительности рабочего дня умерли на 745 тыс. человек больше, чем в 2000 году. Число людей, скончавшихся от сердечных заболеваний в результате продолжительной работы, выросло на 42%, а от инсульта — на 19%.

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Вероника Скворцова ФМБА инсульт
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