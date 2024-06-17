Белоусов проинспектировал центр управления Сухопутных войск
Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал центр управления Сухопутными войсками и выслушал доклады о боевом управлении и текущей обстановке в зоне военной операции и по «характеру действий противника», сообщило министерство.
«Главе российского военного ведомства также было доложено о координации работы российских миротворческих подразделений, комендантской службы, в том числе в новых регионах России, а также о порядке взаимодействия с региональными органами власти по оказанию помощи при возникновении чрезвычайных ситуаций», — отчиталось Минобороны.
Белоусов возглавил министерство месяц назад, 14 мая. В последние дни Белоусов проинспектировал командный пункт Воздушно-космических сил (ВКС), обсудил поставку беспилотников в войска, а также встретился с военкорами.
На следующий день после встречи министр поучаствовал в совещании с президентом Владимиром Путиным и начальником Генштаба Валерием Герасимовым.
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