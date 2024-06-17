Белоусов проинспектировал центр управления Сухопутных войск

Командование Сухопутных войск доложило министру о «характере действий противника» и положении российских войск. В последние дни он посетил центр ВКС и встретился с военкорами

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Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал центр управления Сухопутными войсками и выслушал доклады о боевом управлении и текущей обстановке в зоне военной операции и по «характеру действий противника», сообщило министерство.

«Главе российского военного ведомства также было доложено о координации работы российских миротворческих подразделений, комендантской службы, в том числе в новых регионах России, а также о порядке взаимодействия с региональными органами власти по оказанию помощи при возникновении чрезвычайных ситуаций», — отчиталось Минобороны.

Белоусов возглавил министерство месяц назад, 14 мая. В последние дни Белоусов проинспектировал командный пункт Воздушно-космических сил (ВКС), обсудил поставку беспилотников в войска, а также встретился с военкорами.

На следующий день после встречи министр поучаствовал в совещании с президентом Владимиром Путиным и начальником Генштаба Валерием Герасимовым.