Белоусов проинспектировал командный пункт ВКС

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Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал командный пункт Воздушно-космических сил (ВКС), сообщило ведомство.

«Белоусов проинспектировал командный пункт Воздушно-космических сил, где заслушал доклады руководящего состава ВКС о выполняемых задачах родами войск воздушно-космических сил», — говорится в сообщении.

Министру доложили, что дежурная смена командного пункта управляет авиацией, войсками противовоздушной и противоракетной обороны, космическими войсками. Обеспечен «постоянный контроль за воздушно-космической обстановкой над всей территорией Российской Федерации и стратегическими воздушно-космическими направлениями», указали в ведомстве.

Кроме того, Белоусов ознакомился с работой истребителя-бомбардировщика Су-34 на южно-донецком направлении — применением этими самолетами авиационных бомб, оборудованных унифицированным модулем планирования и коррекции, по опорным пунктам украинской армии.

Также министру показали, как работает группа управления беспилотниками ВКС, «оснащенная комплексом средств автоматизации и планшетным терминалом для визуализации оперативной обстановки и обмена данными». Операторы группы в реальном времени получают информацию от дронов, видео обрабатывают в том числе с использованием искусственного интеллекта для обнаружения и распознавания объектов ВСУ.

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