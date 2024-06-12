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Военная операция на Украине ,  
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Кремль сообщил о вечернем совещании Путина с Белоусовым и Герасимовым

Песков: Путин 11 июня провел вечернее совещание с Белоусовым и Герасимовым
Сюжет
Военная операция на Украине
В вечернем совещании у Путина участвовали Белоусов, Герасимов и командующие округами. Президенту доложили о ходе военной операции на Украине и планах по продолжению боев
Андрей Белоусов
Андрей Белоусов (Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости)

Вечером 11 июня президент России Владимир Путин провел совещание с участием министра обороны Андрея Белоусова, начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующих округами, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Верховному главнокомандующему было доложено о ходе специальной военной операции, а также планах по продолжению военных действий», — говорится в сообщении.

После общего совещания Путин провел отдельные встречи с участниками.

Белоусов появился в форме на совещании Совбеза
Политика

Минобороны 11 июня отчиталось о продвижении в глубину украинской обороны в Харьковской области и улучшении положения российских войск в ДНР. Кроме того, были взяты под контроль села Артемовка в ЛНР и Тимковка в Харьковской области, заявили в ведомстве.

Генштаб ВСУ 11 июня назвал самым «напряженным» покровское направление в ДНР.

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Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Андрей Белоусов фото

Андрей Белоусов

министр обороны России
17 марта 1959 года
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Валерий Герасимов

Начальник Генштаба, командующий объединенной группировкой войск на Украине
8 сентября 1955 года

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