Белоусов встретился с военкорами

Андрей Белоусов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Министр обороны Андрей Белоусов встретился с военными корреспондентами, которые освещают события в зоне специальной военной операции на Украине, сообщает ТАСС.

По итогам встречи министр даст ряд поручений, отметили в ведомстве, такие встречи будут проходить регулярно. «Разговор носил откровенный и конструктивный характер», — сказано в сообщении.

Фотографии со встречи опубликовал корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный в телеграм-канале. «Встреча была закрытая, поэтому без деталей. Но впечатления отличные, все проблемные вопросы удалось и озвучить и обсудить», — написал он.

Год назад встречу с военкорами проводил президент Владимир Путин. На тот момент это была уже третья встреча подобного рода.

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