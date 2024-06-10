 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Военная операция на Украине ,  
0 

Белоусов встретился с военкорами

Министр обороны Белоусов встретился с военкорами
Сюжет
Военная операция на Украине
Андрей Белоусов
Андрей Белоусов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Министр обороны Андрей Белоусов встретился с военными корреспондентами, которые освещают события в зоне специальной военной операции на Украине, сообщает ТАСС.

По итогам встречи министр даст ряд поручений, отметили в ведомстве, такие встречи будут проходить регулярно. «Разговор носил откровенный и конструктивный характер», — сказано в сообщении.

Фотографии со встречи опубликовал корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный в телеграм-канале. «Встреча была закрытая, поэтому без деталей. Но впечатления отличные, все проблемные вопросы удалось и озвучить и обсудить», — написал он.

Год назад встречу с военкорами проводил президент Владимир Путин. На тот момент это была уже третья встреча подобного рода.

Материал дополняется

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Теги
Персоны
Андрей Белоусов Минобороны
Андрей Белоусов фото

Андрей Белоусов

министр обороны России
17 марта 1959 года

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 95,64 (-1,05) Инвестиции, 16:33 Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 88,99 (+0,23) Инвестиции, 16:33
За что сыну президента США Хантеру Байдену грозит 25 лет тюрьмы Политика, 20:34
На Украине нашли зараженные африканской чумой свиные туши Общество, 20:29
Путин и Лула да Силва обсудили Украину и саммит в Швейцарии Политика, 20:18
Какие выгоды теряют покупатели квартир после 1 июля РБК и ПИК, 20:10
Белоусов встретился с военкорами Политика, 20:08
Spiegel сообщил о разочаровании Зеленского отказом Китая посетить саммит Политика, 20:07
Сделки на криптобиржах с турецкой лирой достигли рекорда и обошли евро Крипто, 19:59
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Звезда «Реала» назвал себя «палачом расистов» после приговора болельщикам Спорт, 19:56
В МЖД объяснили очереди на Ярославском вокзале Общество, 19:55
Финляндия заявила о возможном нарушении границы военным самолетом России Политика, 19:51
В суде по театральному делу допросили секретного «Никиту» Общество, 19:40
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:38
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:35
Акции «Газпрома» упали до минимума с осени 2017 года Инвестиции, 19:32