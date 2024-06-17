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Военная операция на Украине ,  
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Над Липецком нейтрализовали беспилотник

Сюжет
Военная операция на Украине
В регионе действует режим опасности атаки БПЛА. Жертв при подавлении дрона не было

Беспилотник подавили над Липецком, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в телеграм-канале.

«На месте падения обломков работают сотрудники спецслужб. Жертв нет», — написал он.

Ранее в регионе объявили воздушную опасность и опасность атаки дронов. Также режим опасности БПЛА действует в соседней Воронежской области.

В липецком МЧС сообщали о введении красного уровня угрозы. Этот сигнал значит, что обнаружена прямая угроза объектам инфраструктуры. До жителей он доводится при помощи звуковых сирен и push-уведомлений. Телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщал, что в городе звучали сирены.

В Курской области сбили пять украинских беспилотников
Политика
Фото:Александр Река / ТАСС

В ночь на 13 мая в Становлянском округе Липецкой области подавили беспилотники. В результате атаки возникло возгорание на территории электроподстанции. Минобороны уточняло, что над регионом перехватили четыре дрона. Всего в ту ночь был уничтожен 31 БПЛА — 12 над территорией Белгородской области, восемь — Курской, семь — над Крымом.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Липецк беспилотники Липецкая область

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