 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Липецкой области загорелась электроподстанция при атаке дронов

Артамонов: в Становлянском округе подавили дроны, горит электроподстанция
Сюжет
Военная операция на Украине
Губернатор Липецкой области Артамонов не уточнил, сколько именно беспилотников удалось подавить. В регионе продолжает действовать режим воздушной опасности

В Становлянском округе Липецкой области подавили беспилотники, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.

«На месте работают сотрудники спецслужб. Жертв нет. Ликвидируется возгорание на территории электроподстанции», — рассказал Артамонов.

По его словам, системы обнаружения и подавления беспилотников находятся в состоянии готовности. Артамонов не сообщил точное количество подавленных дронов и не объявил об отмене режима угрозы атаки беспилотников на территории Становлянского округа.

В Липецкой области объявили режим воздушной опасности.

В промзоне Липецка упал беспилотник
Политика
Фото:Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

В 2024 году участились атаки на населенные пункты России, не имеющие границ с Украиной. Основными их целями являются объекты инфраструктуры, в том числе нефтеперерабатывающие заводы.

Утром 12 мая беспилотники пытались нанести удар по инфраструктуре в промышленной зоне Липецка, но угрозу нейтрализовали, жертв не было.

В Липецкой области загорелась электроподстанция при атаке дронов
В Липецкой области загорелась электроподстанция при атаке дронов

Авторы
Теги
Мир Ландау
Липецкая область инфраструктура беспилотники
Материалы по теме
За ночь в Курской области сбили восемь дронов самолетного типа
Политика
Шебекино и четыре белгородских села остались без света после атаки дрона
Политика
Беспилотники попытались атаковать инфраструктуру в промзоне Липецка
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 98,95 (+0,64) Инвестиции, 08 мая, 16:17 Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 91,82 (+0,7) Инвестиции, 08 мая, 16:17
На актера Стива Бушеми напали в Нью-Йорке Общество, 05:21
Пенсию неработающих пенсионеров будут дважды индексировать с 2025 года Экономика, 05:13
В Липецкой области загорелась электроподстанция при атаке дронов Политика, 04:59
За ночь в Курской области сбили восемь дронов самолетного типа Политика, 04:48
В Белгороде отменили ракетную опасность через 15 минут после запуска Политика, 04:39
Антонов обвинил США в попытке снять ответственность с Украины за обстрелы Политика, 04:17
В Харькове вновь прозвучали взрывы Политика, 03:59
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Липецкой области объявили угрозу атаки дронов Политика, 03:55
В Белгороде объявили ракетную опасность спустя 20 минут после отмены Политика, 03:42
На подлете к Белгороду сбили несколько целей после ракетной опасности Политика, 03:41
Число погибших при обрушении многоэтажки в Белгороде выросло до 15 Политика, 03:21
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность Политика, 03:21
Генштаб ВСУ заявил о «тактическом успехе» российских сил под Харьковом Политика, 03:07
В Харькове прозвучали взрывы Политика, 02:45