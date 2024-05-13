В Липецкой области загорелась электроподстанция при атаке дронов

Губернатор Липецкой области Артамонов не уточнил, сколько именно беспилотников удалось подавить. В регионе продолжает действовать режим воздушной опасности

В Становлянском округе Липецкой области подавили беспилотники, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.

«На месте работают сотрудники спецслужб. Жертв нет. Ликвидируется возгорание на территории электроподстанции», — рассказал Артамонов.

По его словам, системы обнаружения и подавления беспилотников находятся в состоянии готовности. Артамонов не сообщил точное количество подавленных дронов и не объявил об отмене режима угрозы атаки беспилотников на территории Становлянского округа.

В Липецкой области объявили режим воздушной опасности.

В 2024 году участились атаки на населенные пункты России, не имеющие границ с Украиной. Основными их целями являются объекты инфраструктуры, в том числе нефтеперерабатывающие заводы.

Утром 12 мая беспилотники пытались нанести удар по инфраструктуре в промышленной зоне Липецка, но угрозу нейтрализовали, жертв не было.