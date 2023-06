В Красном кресте рассказали о повестке встреч с Москальковой

Новый глава делегации МККК в Москве Борис Мишель рассказал РБК о взаимодействии с омбудсменом Татьяной Москальковой по военнопленным и готовности оказать помощь затопленным районам в результате разрушения Каховской ГЭС

Татьяна Москалькова (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

О встречах с Москальковой и посещении военнопленных

Вопросы посещения военнопленных и предоставления информации о них их родным, а также работа по пропавшим без вести — основные вопросы, которые новый глава делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Москве Борис Мишель обсуждал с уполномоченной по правам человека в России Татьяной Москальковой. «С омбудсменом Москальковой у нас выстроены рабочие отношения, в том числе по вопросам, касающимся военнопленных. Последняя наша встреча с ней и моя первая, чему я был очень рад, состоялась 19 мая. Мы обсуждали вопросы посещения военнопленных, предоставления информации их родным об их судьбе и важности этой работы, а также работу по направлению пропавших без вести. На рабочем уровне наши коллеги на связи постоянно, включая регулярные встречи, в зависимости от необходимости, в среднем раз в месяц. Когда надо можем и созвониться», — сказал Мишель в интервью РБК на ПМЭФ. Он отметил, что в МККК ценят взаимодействие с офисом Москальковой. По словам Мишеля, с российским омбудсменом также обсуждается вопрос обмена военнопленными, идет «очень продуктивный обмен информацией по этому вопросу». «Очень помогает, когда стороны вовлечены в вопросы взаимного освобождения и репатриации военнопленных», — пояснил он.

По его словам, посещение сотрудниками МККК военнопленных приносит облегчение семьям и им самим. Мишель отметил, что такие посещения поддерживают и направляют ответственных официальных лиц в вопросе того, как выполнять их обязательства по содержанию военнопленных, закрепленные в международном гуманитарном праве. Комментируя слова Москальковой о более чем 100 обращениях в адрес МККК из-за свидетельств о пытках в отношении российских военных и нарушении женевской конвенции, Мишель указал, что «госпожа Москалькова получает информацию от людей». «В рамках нашего диалога она делится этой информацией с нами, поскольку это имеет прямое отношение к нашей деятельности, так как является частью мандата МККК. Также при необходимости мы делимся этой информацией с нашими коллегами в делегации в Киеве для того, чтобы связаться с официальными лицами и в рамках конфиденциального диалога обсуждать такие вопросы. Так мы ведем свою работу со сторонами конфликта», — сказал он.

На встрече с фракцией «Единая Россия» 16 мая Москалькова заявила, что направила в МККК более 100 обращений после получения сигналов о насилии над российскими пленными на Украине. «Реакция, надо сказать, наступает», — сказала омбудсмен.

Мишель добавил, что МККК до сих пор работает над тем, чтобы получить доступ ко всем военнопленным в рамках вооруженного конфликта. Это необходимо для того, чтобы зарегистрировать их, проверить условия содержания и обращения и собрать от них сообщения для передачи семьям, продолжил он. «Это самое важное, что связано с мандатом МККК, и разумеется, это требует работы с властями», — сказал собеседник РБК. По его словам, в МККК не знают полной картины по военнопленным, но могут сказать, что МККК посетил с обеих сторон не менее 1500 военнопленных и помог восстановить связи 2500 семьям.

«Недавно во время посещения нашими сотрудниками военнопленных один из них передал сообщение для своей семьи. Наши ребята в тот же вечер связались с его родными и выяснилось, что у сына был день рожденья и он загадал услышать новости про отца. До этого они девять месяцев ничего о нем не знали. Получился двойной праздник», — рассказал Мишель.

О помощи пострадавшим от разрушения Каховской ГЭС

По словам Мишеля, МККК работает в Херсонской области на контролируемом Украиной правом берегу Днепра. «Наши коллеги сфокусированы на срочной доставке питьевой воды населению, предоставлении необходимого оборудования, поскольку эта чрезвычайная ситуация в том числе требует доступа к чистой питьевой воде. На левом берегу МККК находится в контакте с ответственными российскими официальными лицами. Мы находимся в состоянии готовности, и предложили наши услуги в оказании помощи населению», — сказал он. Глава делегации МККК в Москве отметил, что Комитет готов осуществлять свою деятельность из Донецка и Луганска, где у него есть присутствие: «Мы сделали предложение предоставить помощь, которая людям сейчас необходима: питьевую воду и гигиенические наборы. В них входят мыло, шампунь, зубная паста, щетки, бритвы, гигиенические прокладки, туалетная бумага, стиральный порошок. Одного набора семье хватает примерно нам месяц».

Мишель рассказал, что обычно в ситуациях наводнений, встает несколько задач: первое — это эвакуация населения в безопасные зоны, второе — предоставление питьевой воды, еды, когда это необходимо, и гигиенических наборов, третье — восстановление семейных связей, поскольку многие люди были разлучены друг с другом из-за ситуации. «В этой конкретной ситуации мы находимся в зоне конфликта, а потому встает вопрос о минах и неразорвавшихся снарядах, которые могли быть унесены потоком воды. Нам необходимо работать над этим, в частности маркировать такие зоны и проводить информационную работу, поскольку это может представлять опасность для населения», — добавил Мишель.

Согласно международному гуманитарному праву, такие объекты, как ГЭС, защищены, продолжил Мишель. «Это главное сообщение, которое необходимо донести сторонам конфликта. Есть ряд объектов, которые должны быть защищены от военных атак, особенно те, которые представляют угрозу и содержат опасные силы: дамбы, плотины, АЭС», — заключил он.

Об обрушении плотины на Каховской ГЭС, расположенной по течению выше Херсона, стало известно утром 6 июня. В результате неконтролируемого схода воды пострадали населенные пункты по обеим сторонам Днепра. На левом берегу оказались подтоплены в том числе города Новая Каховка, Алешки и Голая Пристань, на правом сильнее всего пострадали Херсон и близлежащие к нему поселки (всего несколько десятков населенных пунктов). Обе стороны объявили эвакуацию из затопленных районов.

Президент России Владимир Путин назвал разрушение плотины Каховской ГЭС «варварской акцией» украинских властей. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Президент Украины Владимир Зеленский возложил ответственность за произошедшее на Россию, однако позже заявил, что у Киева пока нет доказательств, поскольку Каховская ГЭС находится под контролем российских войск.

Журналист-расследователь The New York Times (NYT) Кристиан Триберт, а также журналисты Washington Post и Financial Times Эван Хилл и Кристофер Миллер 6 июня опубликовали снимки плотины Каховской ГЭС недельной давности, на которых видно, как один из шлюзов пропускает воду. Они посчитали это свидетельством того, что плотина могла быть повреждена до обрушения.

И украинские, и российские официальные лица заявили, что Каховская ГЭС ремонту не подлежит. Опрошенные РБК экологи предупредили о негативных последствиях затопления территорий.