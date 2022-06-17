Медведев сравнил заявление Байдена с историей раздвоения доктора Джекила

Джо Байден (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Слова президента США Джо Байдена, что он принимал решение о санкциях против России не как президент, а как верховный главнокомандующий, напоминают историю раздвоения личности доктора Джекила из романа Роберта Стивенсона, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Вообще-то плохо, когда в голове поселяются два персонажа, диктующие разную волю человеку. Обычно это имеет известное медицинское название в психиатрии. <...> Раздвоение личности на доктора Джекила и мистера Хайда — штука в политике небезопасная», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

По словам зампреда Совбеза, в результате решений «такого главнокомандующего» множество американских и международных компаний теряют многомиллиардные мощности в России и не получают ничего взамен. «Я уж не говорю про продуктовую инфляцию и цену за галлон бензина, которая, как сообщили всему миру американские же нефтяники, связана не с какой-то мифической угрозой Путина, а с неразумной политикой Байдена и его администрации в области нефтедобычи и переработки», — добавил он.

«Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» — роман 1886 года шотландского писателя Роберта Стивенсона. Главный герой — лондонский врач Джекил, которому удалось разделить человека на две духовные составляющие: светлую и темную. Ему удалось выделить из себя темное начало в отдельную личность — мистера Хайда, однако тело оставалось одним на двоих и преображалось в момент превращения.

Ранее Байден заявил, что, вводя антироссийские санкции, действовал как главнокомандующий, а не как политик, заботящийся о выборах. «Я президент Соединенных Штатов. Речь идет не о моем политическом выживании, а о том, что лучше для страны. Без шуток. <...> Что произойдет, если самая сильная держава НАТО <...> пройдет стороной?» — задался он вопросом.



Президент США предупредил об угрозе хаоса в Европе, если «Россия продолжит беспрепятственно продвигаться вглубь континента, Китай осмелится захватить Тайвань, а Северная Корея станет еще агрессивнее со своими ядерными амбициями».

После этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указал, что современная экономика чаще всего становится заложницей политики. «Экономика в настоящее время, особенно в мировых делах, она становится заложницей мировой политики. Она кладется на алтарь политики как жертва», — сказал он.