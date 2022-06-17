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Военная операция на Украине ,  
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Третьим пропавшим на Украине американцем оказался ветеран морской пехоты

По данным CNN, третьим пропавшим на Украине американцем оказался капитан морской пехоты США в отставке. Ранее телеканал сообщал о двух пропавших на Украине американцах — 39-летнем Александре Дрюке и 27-летнем Энди Хьюне из Алабамы

Третий американец, которого Государственный департамент идентифицировал как пропавшего без вести в Украине, оказался ветераном морской пехоты США Грейди Курпаси. Об этом друзья и жена Курпаси Хисон Ким сообщили CNN.

В последний раз Ким и близкие друзья выходили на связь с Курпаси 23–24 апреля, рассказал CNN Джордж Хит, друг семьи пропавшего пехотинца. Курпаси прослужил в Корпусе морской пехоты США 20 лет, уйдя в отставку в ноябре 2021 года, после чего решил отправиться добровольцем на Украину, сказал Хит.

«Он хотел пойти и помочь украинскому народу. На самом деле он не собирался воевать», — рассказал он.

По его словам, 26 апреля Курпаси и несколько сослуживцев из Украины «находились на боевом посту», после чего в их сторону был открыт огонь. Курпаси и другой солдат «пошли выяснить, что происходит». Затем Курпаси связался с украинскими военными, чтобы они открыли ответный огонь, и «это был последний раз, когда о нем что-то слышали», — пересказал Хит показания других членов иностранного легиона, с которыми он разговаривал.

Также, по его словам, Госдеп уже сообщил жене Курпаси о пропаже отставного военного на Украине.

По данным телеканала, на момент выхода в отставку Грэди Курпаси находился в должности капитана, командира штабной роты 2-го полка морской пехоты США.

Накануне представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил о третьем пропавшем на Украине американце. «Есть сообщения еще об одном американце, местонахождение которого неизвестно. Я не могу говорить о деталях этого дела. К сожалению, мы не знаем всех подробностей этого дела», — рассказал Прайс, добавив, что у Вашингтона «есть понимание», что пропавший отправился на Украину для участия в боевых действиях.

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Госдеп сообщил о третьем пропавшем на Украине американце
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

15 июня телеканал CNN сообщил о двух бывших военных США, которые приехали на Украину для участия в боевых действиях на стороне Киева в качестве добровольцев и без вести пропали недалеко от Харькова. По данным телеканала, речь шла о 39-летнем Александре Дрюке и 27-летнем Энди Хьюне, они оба приехали из Алабамы.

The Telegraph писала, что мужчины попали в плен к российским военным на прошлой неделе во время боев в селе Избицкое в Харьковской области. Газета указала, что Дрюке и Хьюн считаются первыми американцами, которых взяли в плен россияне.

27 февраля, через несколько дней после начала российской военной операции на Украине, президент Владимир Зеленский заявил о намерении Киева привлекать к участию в боевых действиях иностранных добровольцев. Тогда же он объявил о создании интернационального легиона территориальной обороны Украины. Российское Минобороны называет иностранных добровольцев наемниками, ведомство неоднократно отчитывалось об их уничтожении.

9 июня суд Донецкой Народной Республики приговорил к смертной казни граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима, обвиненных в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников. Они смогут обжаловать приговор в течение месяца. Глава ДНР Денис Пушилин говорил, что не видит оснований для их помилования. Глава британского МИДа Лиз Трасс заявила, что Лондон делает все для освобождения осужденных. Пушилин исключал обмен пленных иностранцев.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
американец США плен Военная операция на Украине

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