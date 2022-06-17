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Военная операция на Украине ,  
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ООН сообщила о гибели почти 4,5 тыс. мирных жителей на Украине

С конца февраля на Украине были ранены более 5,5 тыс. мирных жителей, сообщили в ООН *
Фото: Emilio Morenatti / AP
Фото: Emilio Morenatti / AP

С начала военных действий на Украине 24 февраля погиб 4481 мирный житель, 5565 ранены, сообщило Управление верховного комиссара ООН по правам человека. Это обновленные данные на 16 июня. Среди погибших 284 ребенка.

В Донецкой и Луганской областях убиты 2611 мирных граждан, ранены 3103. По данным ООН, из них на территории регионов, контролируемой ДНР и ЛНР, погибли 175, ранены 719 человек.

На ранее подконтрольной украинским властям территории регионов погибли и были ранены 2436 и 2384 человек соответственно.

В других регионах Украины погибли 1870 мирных граждан, 2462 ранены.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Данные ООН не включают потерей среди военных. 1 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в стране в результате боевых действий ежедневно гибнет до 100 военнослужащих ВСУ. «Ситуация очень сложная. Мы ежедневно теряем от 60 до 100 солдат убитыми и около 500 человек ранеными в бою», — говорил он. 16 июня глава украинской делегации Давид Арахамия заявил, что в день украинская армия теряет от 200 до 500 человек.

Минобороны России в последний раз отчитывалось о потерях среди российских военных 25 марта. Тогда оно сообщило, что в ходе военных действий на Украине погиб 1351 и ранены 3825 военнослужащих.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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Украина жертвы Военная операция на Украине

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