Курский губернатор сообщил об «атаке противника» на окраину села Воробжа
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о «хлопках» и «атаке противника» на окраину села Воробжа в Суджанском районе области. Об этом глава региона написал в Telegram.
«Поступает информация о хлопках в Суджанском районе: около территории населенных пунктов Нижнемахово и Воробжа. <...> Атаке противника была подвергнута окраина села Воробжа. Наши военные отработали цели, однако враг сумел нанести повреждения нескольким домам», — написал губернатор.
Старовойт уточнил, что ущерб нанесен зданию местной школы, в нем были выбиты стекла. «По предварительной информации, среди мирного населения пострадавших нет», — добавил губернатор.
Село Воробжа находится примерно в 13 км от российско-украинской границы и в 80 км к юго-западу от столицы региона города Курска.
Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле с территории Украины. По его словам, украинские военные обстреляли села Журавлевка и Нехотеевка, повредив 82 строения и 41 автомобиль. При обстреле Журавлевки пострадал молодой человек, у него глубокое осколочное ранение. Губернатор отметил, что жители Журавлевки и Нехотеевки были переселены несколько недель назад.
24 мая губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в регионе принято решение продлить особый режим до 8 июня. «Это поможет нашим спецслужбам сохранять безопасность курян», — сказал он.
19 мая при обстреле со стороны Украины села Теткино, находящегося у границы с украинской Сумской областью, погиб человек. Также неоднократно сообщалось об обстрелах села Алексеевка в Курской области.
В граничащих с Украиной Белгородской, Брянской, Курской областях, в двух приграничных районах Воронежской области, на севере Крыма и на территории нескольких районов Краснодарского края с 11 апреля был введен желтый уровень террористической опасности.
Особый режим предполагает усиленную работу всех правоохранительных органов, а жителям регионов рекомендуют избегать массового скопления, всегда брать с собой удостоверение личности и быть бдительными. Первоначально режим вводился до 25 апреля. Власти Краснодарского края после этого решили не продлевать уровень опасности в Щербиновском и Ейском районах. В Курской и Брянской областях режим продлен до 8 июня.
Всего уровней террористической опасности три: синий (повышенный), желтый (высокий) и красный (критический). Желтый вводится, если есть подтвержденная информация о реальной возможности совершения теракта, следует из классификации Национального антитеррористического комитета.