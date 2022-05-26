Курский губернатор сообщил об «атаке противника» на окраину села Воробжа

Глава Курской области Роман Старовойт сообщил о «хлопках» рядом с населенными пунктами у границы с Украиной. Пострадавших, по предварительным данным, нет, но «враг сумел нанести повреждения» и выбить стекла в сельской школе

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о «хлопках» и «атаке противника» на окраину села Воробжа в Суджанском районе области. Об этом глава региона написал в Telegram.

«Поступает информация о хлопках в Суджанском районе: около территории населенных пунктов Нижнемахово и Воробжа. <...> Атаке противника была подвергнута окраина села Воробжа. Наши военные отработали цели, однако враг сумел нанести повреждения нескольким домам», — написал губернатор.

Старовойт уточнил, что ущерб нанесен зданию местной школы, в нем были выбиты стекла. «По предварительной информации, среди мирного населения пострадавших нет», — добавил губернатор.

Село Воробжа находится примерно в 13 км от российско-украинской границы и в 80 км к юго-западу от столицы региона города Курска.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле с территории Украины. По его словам, украинские военные обстреляли села Журавлевка и Нехотеевка, повредив 82 строения и 41 автомобиль. При обстреле Журавлевки пострадал молодой человек, у него глубокое осколочное ранение. Губернатор отметил, что жители Журавлевки и Нехотеевки были переселены несколько недель назад.

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24 мая губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в регионе принято решение продлить особый режим до 8 июня. «Это поможет нашим спецслужбам сохранять безопасность курян», — сказал он.

19 мая при обстреле со стороны Украины села Теткино, находящегося у границы с украинской Сумской областью, погиб человек. Также неоднократно сообщалось об обстрелах села Алексеевка в Курской области.

В граничащих с Украиной Белгородской, Брянской, Курской областях, в двух приграничных районах Воронежской области, на севере Крыма и на территории нескольких районов Краснодарского края с 11 апреля был введен желтый уровень террористической опасности.

Особый режим предполагает усиленную работу всех правоохранительных органов, а жителям регионов рекомендуют избегать массового скопления, всегда брать с собой удостоверение личности и быть бдительными. Первоначально режим вводился до 25 апреля. Власти Краснодарского края после этого решили не продлевать уровень опасности в Щербиновском и Ейском районах. В Курской и Брянской областях режим продлен до 8 июня.