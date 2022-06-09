В Курской области продлили «высокий уровень» террористической опасности

В Курской области, которая граничит с Украиной, продлили высокий уровень террористической опасности до 22 июня, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Желтый уровень террористической опасности уже помог им не допустить теракт на майских праздниках. Вместе с руководителями силовых структур решили продлить его действие еще на две недели — до 22 июня», — написал Старовойт.

Глава региона отметил, что правоохранительные органы и спецслужбы уже почти два месяца работают в усиленном режиме.

Старовойт призвал граждан быть бдительными и о подозрительных вещах стразу сообщать в полицию.

30 мая Минобороны перебросило в Курскую область дополнительные силы и вооружения для обеспечения безопасности региона.

Курская область на западе и юго-западе граничит с Сумской областью Украины. На территории региона с 11 апреля действует желтый (высокий) уровень террористической опасности. Там установили контрольные пункты наблюдения с военными и полицией и усилили патрулирование населенных пунктов.



С конца февраля власти Курской области неоднократно сообщали об обстрелах приграничных районов со стороны Украины. 5 июня в результате минометного обстрела села Тёткино в Глушковском районе Курской области были разрушен мост. Кроме того, разрушения получил двухэтажный дом на восемь квартир. Пострадали также близлежащие хозяйственные пристройки и сгорел автомобиль.