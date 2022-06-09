Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июня
EUR ЦБ: 63,94 (-0,63) Инвестиции, 08 июн, 16:03
Курс доллара на 9 июня
USD ЦБ: 60,23 (-0,73) Инвестиции, 08 июн, 16:03
Как бороться с невнимательностью за рулем Партнерский проект, 07:37
В Курской области продлили «высокий уровень» террористической опасности Политика, 07:35
ЦИК утвердила онлайн-голосование на выборах в сентябре. Что важно знать Политика, 07:30
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:18
ЖКХ, экология и видеонаблюдение: реальные российские IoT-проекты РБК и МегаФон, 07:07
Крупные российские банки начнут закупать отечественные банкоматы Финансы, 07:00
Посол назвал нелегитимными решения Арктического совета без России Политика, 06:45
В ОАЭ предупредили о «невиданных» ценах при отказе от российской нефти Экономика, 06:41
Чернышенко назвал число бюджетных мест в российских вузах Общество, 06:00
Поставки в Россию товаров из США обновили рекордный минимум Экономика, 06:00
Суточный рост цен на бензин в Британии достиг рекордных значений Экономика, 05:55
Счетная палата указала на «хаотичность» кадетского образования в России Политика, 05:12
Европарламент поддержал переход на «чистые» автомобили к 2035 году Экономика, 04:55
«РИА Новости» узнало о применении Россией истребителей Су-57 на Украине Политика, 04:40
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Военная операция на Украине ,  
0 

В Курской области продлили «высокий уровень» террористической опасности

В Курской области, которая граничит с Украиной, продлили высокий уровень террористической опасности до 22 июня, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Желтый уровень террористической опасности уже помог им не допустить теракт на майских праздниках. Вместе с руководителями силовых структур решили продлить его действие еще на две недели — до 22 июня», — написал Старовойт.

Глава региона отметил, что правоохранительные органы и спецслужбы уже почти два месяца работают в усиленном режиме.

Курский губернатор сообщил об «атаке противника» на окраину села Воробжа
Политика

Старовойт призвал граждан быть бдительными и о подозрительных вещах стразу сообщать в полицию.

30 мая Минобороны перебросило в Курскую область дополнительные силы и вооружения для обеспечения безопасности региона.

Курская область на западе и юго-западе граничит с Сумской областью Украины. На территории региона с 11 апреля действует желтый (высокий) уровень террористической опасности. Там установили контрольные пункты наблюдения с военными и полицией и усилили патрулирование населенных пунктов.

С конца февраля власти Курской области неоднократно сообщали об обстрелах приграничных районов со стороны Украины. 5 июня в результате минометного обстрела села Тёткино в Глушковском районе Курской области были разрушен мост. Кроме того, разрушения получил двухэтажный дом на восемь квартир. Пострадали также близлежащие хозяйственные пристройки и сгорел автомобиль.

Читайте на РБК Pro
Pro
Новый железный занавес — цифровой: почему ИТ-компании уходят из России
Статьи
Pro
Фото: Евгений Разумный / ТАСС Россию ждет галопирующая инфляция. Чем это опасно для бизнеса
Статьи
Pro
Фото: Sandra Mu / Getty Images Цена продукции «ФосАгро» на историческом пике. Что ждать от акций гиганта
Статьи
Pro
Три полезных упражнения, которые помогут победить стеснительность
Инструкции
Pro
Как вернуть долг в период моратория на банкротство
Инструкции
Pro
Ищите «маньяков» и забудьте о компромиссах: пять правил успеха компаний
Инструкции
Pro
В регионы — за экономией: что будет с открытием новых офисов вне столиц
Статьи
Pro
Фото: Unsplash Как определить свои сильные стороны и рассказать о них на собеседовании
Инструкции
Теги
Курская область Военная операция на Украине Роман Старовойт
Материалы по теме
Курский губернатор сообщил об обстреле моста в приграничном поселке
Политика
Курский губернатор сообщил об «атаке противника» на окраину села Воробжа
Политика
Власти Курской области объяснили звуки стрельбы учениями пограничников
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter