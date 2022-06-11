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Полянский назвал слова Байдена о «налоге Путина» попыткой свалить вину

Слова президента США Джо Байдена о «налоге Путина» на еду и топливо, который якобы платят американцы, являются неубедительной попыткой свалить на других вину за собственные неудачи. Об этом в Twitter заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Ранее Байден, выступая после публикации майских показателей инфляции, которые оказались максимальными за более чем 40 лет, заявил, что США «никогда не видели ничего подобного налогу Путина сразу на еду и бензин».

«Похоже, что президент [России Владимир] Путин правит и в США, поскольку он может вводить налоги на еду и бензин. Неубедительная и тщетная попытка президента США свалить вину и уклониться от своих обязанностей», — написал Полянский.

Байден предупредил американцев о «путинском налоге»
Политика
Фото:Caroline Brehman / EPA / ТАСС

С начала российской спецоперации на Украине рост потребительских цен и цен на энергоресурсы наблюдается во всем мире. Это связано с санкционным давлением на Россию, которая поставляла на мировые рынки большое количество нефти, газа, удобрений, зерновых и других сырьевых товаров.

Глава Минфина США Джанет Йеллен ранее заявила, что инфляция в стране будет оставаться высокой, хотя ведомство надеется на ее снижение. По ее словам, замедление роста цен должно стать приоритетом номер один для Вашингтона. Йеллен также заявила, что она и глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заблуждались, называя такую инфляцию «переходной».

Сам российский президент Владимир Путин ранее предупреждал об угрозе роста бедности и инфляции в мире из-за ошибок западных стран. Страны Запада в течение многих лет совершали ошибки в экономической политике и вводили «нелегитимные санкции», считает президент. Подобные действия, пол его словам, привели к проблемам в экономике: «К волне глобальной инфляции, к разрушению привычных логистических и производственных цепочек, к резкому росту бедности и дефициту продовольствия».
 

Теги
Владимир Путин Джо Байден налог США Инфляция
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