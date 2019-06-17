Орешкин заявил об усилении «тяжелой артиллерией» и показал фото с Бабичем

Орешкин заявил об усилении «тяжелой артиллерией» и показал фото с Бабичем

С таким комментарием министр разместил в Instagram фото со своим новым заместителем Михаилом Бабичем, который будет отвечать за взаимодействие с СНГ и Союзным государством России и Белоруссии

Максим Орешкин и Михаил Бабич (Фото: oreshkin_max / Instagram)

Назначение бывшего посла России в Белоруссии заместителем министра экономического развития стало серьезным усилением ведомства. Уверенность в этом выразил его глава Максим Орешкин.

«Усиливаем министерство тяжелой артиллерией!» — написал он на своей странице в Instagram под фото рядом с Бабичем.

Распоряжение о назначении Бабича замглавы Минэкономразвития премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 15 июня, оно было обнародовано 17 июня. Источник, близкий к правительству, сообщил РБК, что на новом посту Бабич будет курировать взаимодействие с СНГ, а также вопросы, касающиеся Союзного государства России и Белоруссии.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Бабичу будут поручены координация и организация интеграционной работы. Песков добавил, что Бабич обладает «достаточно высоким уровнем экспертизы».