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Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Бабич ответил на его сравнение с «подающим надежды бухгалтером»

Российский посол в Минске Михал Бабич заявил, что критика со стороны белорусского МИДа не скажется на его работе. ​Об этом он завил телеканалу «Россия 24».

«Это выпад далеко не первый, слышали мы выпады и более острые, и более резкие. Я уверен, что как работали, так и будем работать», — сказал Бабич.

Слова белорусской стороны посол объяснил тем, что «эмоции взяли верх». Бабич заметил, что проблем в общении с партнерами в Минске у Москвы не возникает.

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МИД Белоруссии сравнил посла России с «подающим надежды бухгалтером»

Ранее начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что Бабич, который в августе 2018 года был переведен в послы с поста полпреда президента России в Приволжском федеральном округе, до сих пор не понял, чем отличается независимое государство от ПФО. Глаз утверждал также, что Бабич хватается за ​«подтасованный набор цифр», что делает его похожим на «счетовода либо подающего надежды бухгалтера». Таким образом он отреагировал на интервью Бабича.

На это замглавы МИД России Григорий Карасин ответил, что Москва ожидает более уважительного отношения к своему представителю.

Теги: Минск, Белоруссия, МИД
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