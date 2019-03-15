Бабич ответил на его сравнение с «подающим надежды бухгалтером»

Российский посол в Минске Михал Бабич заявил, что критика со стороны белорусского МИДа не скажется на его работе. ​Об этом он завил телеканалу «Россия 24».

«Это выпад далеко не первый, слышали мы выпады и более острые, и более резкие. Я уверен, что как работали, так и будем работать», — сказал Бабич.

Слова белорусской стороны посол объяснил тем, что «эмоции взяли верх». Бабич заметил, что проблем в общении с партнерами в Минске у Москвы не возникает.

Ранее начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что Бабич, который в августе 2018 года был переведен в послы с поста полпреда президента России в Приволжском федеральном округе, до сих пор не понял, чем отличается независимое государство от ПФО. Глаз утверждал также, что Бабич хватается за ​«подтасованный набор цифр», что делает его похожим на «счетовода либо подающего надежды бухгалтера». Таким образом он отреагировал на интервью Бабича.