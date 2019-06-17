Минэнерго ответило на статью NYT о внедрении США в российские электросети

Минэнерго ответило на статью NYT о внедрении США в российские электросети

Газета написала о внедренном в энергосети вредоносном коде, который может быть использован властями США для проведения кибератак. В Минэнерго заявили о высоком уровне защиты российских сетей

Фото: Роман Храмовник / ТАСС

Большинство «критически важных» субъектов в сфере энергетики подключено к государственной системе защиты, сообщила РБК пресс-служба Минэнерго. За защиту государственных информационных ресурсов отвечают «компетентные органы».

Энергокомпании не сообщали министерству об атаках извне на свои информационные ресурсы, их защиту они обеспечивают сами, добавили в министерстве.

«У российских электросетей высокий уровень защиты», — говорится в сообщении.

Для снижения рисков используются российские технологии и оборудование, добавили в пресс-службе.