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Политика ,  
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Трамп ответил на вопрос о роли в подготовке «кибератаки против России»
«Все эти вещи произошли и случились при моей администрации», — заметил американский лидер. О том, что он лично одобрил кибероперацию на петербургское Агентство интернет-исследований в прошлом году, ранее сообщал NBC News
Дональд Трамп (Фото: Alex Brandon / AP)

Журналист телеканала Fox News Стив Хилтон во время интервью с президентом США Дональдом Трампом поинтересовался у него, действительно ли он в прошлом году лично санкционировал проведение «кибератаки против России». Фрагмент этого интервью опубликован на странице программы Хилтона The Next Revolution в Twitter.

«Сообщалось, что вы лично одобрили кибератаку против России примерно в середине прошлого года, чтобы остановить вмешательство в промежуточные выборы», — начал журналист. «Я бы предпочел не говорить этого», — отреагировал на это Трамп. Спустя несколько секунд, обратившись к Хилтону, он добавил: «Но вы можете поверить, что все эти вещи произошли и случились при [нахождении у власти в США] моей администрации».

«Почему бы вам не поговорить об этом?» — настаивал журналист. «Ну вы знаете разведчиков, они говорят: «Пожалуйста, не болтайте об этом», — парировал Трамп, подчеркнув, что «иногда разведка хороша».

О том, что американский лидер в прошлом году лично одобрил и подписал документ о кибероперации, которая в итоге на несколько дней оставила без интернета сотрудников петербургского Агентства интернет-исследований (более известно как «фабрика троллей»), ранее со ссылкой на источники передавал телеканал NBC News. Кибератаку сотрудники американского Киберкомандования, по его данным, проводили во время промежуточных выборов в США в ноябре. Прежде об этой операции писала газета The Washington Post. В Белом доме информацию о роли Трампа в подготовке атаки комментировать отказывались.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Дональд Трамп, кибератака, Москва
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