Бывший посол России в Минске Михаил Бабич в новой должности продолжит заниматься двусторонними отношениями. Его назначение означает, что Кремль сохранит жесткую линию в отношении российско-белорусской интеграции

Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития, отвечающим за взаимодействие с СНГ и за вопросы, касающиеся Союзного государства России и Белоруссии.

«Во многом он будет заниматься координацией и организацией интеграционной работы, что является чрезвычайно важным», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя новую должность Бабича.

РБК разобрался, что означает это назначение для российско-белорусских отношений.

Чем реально будет заниматься Михаил Бабич в Минэкономразвития

Бабич стал 12-м заместителем министра экономического развития. «Усиливаем министерство тяжелой артиллерией!» — прокомментировал его назначение в Instagram глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Как рассказал Орешкин журналистам, приоритетами в работе Бабича станут ЕАЭС, СНГ и Союзное государство России и Белоруссии. «Здесь у нас максимальная степень интеграции. В активной фазе обсуждение повестки исполнения Союзного договора 1999 года. Здесь большой объем вопросов, нужно систематизировать эту повестку и сформулировать основные направления, по которым мы будем двигаться вперед», — отметил министр.

Раньше куратором СНГ в его ведомстве был замминистра Сергей Горьков, в прошлом глава ВЭБа. Он курировал не только взаимоотношения с государствами бывшего СССР, но и тематику ВТО, БРИКС, ЕАЭС и т.д. В его подчинении были департаменты экономического сотрудничества со странами СНГ и развития евразийской интеграции (за исключением вопросов гуманитарной помощи и поддержки населения юго-востока Украины) и многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов. В апреле он был назначен гендиректором «Росгеологии». После ухода Горькова его полномочия передали другому заместителю министра — Тимуру Максимову.

Бабич займется и проблемами российских регионов. «У Михаила Владимировича очень большой опыт в региональной работе и по другим направлениям, и, конечно, мы будем пользоваться опытом, который он накопил, чтобы министерство становилось сильнее и играло более активную роль по целому ряду направлений», — заявил Орешкин. Он назвал своего нового заместителя уникальным человеком и пообещал обсудить с Бабичем, когда тот войдет в курс дела, проекты и задачи, имеющие приоритетный характер для российского государства. Тогда же станет понятно, будут ли в Минэкономразвития создаваться новые департаменты под Бабича, уточнил министр.

Каковы возможности Бабича в новой должности Политологи отмечают, что новая позиция Бабича политически слабее предыдущих, поскольку вместе с должностью посла он занимал и пост спецпредставителя президента по вопросам взаимодействия с Белоруссией, и считают ее временным назначением для решения актуальных задач в двусторонних отношениях. «Заместители у Максима Орешкина обычно молодые ребята, а тут такой серьезный человек. Скорее всего, это временный пост, там долго не задерживаются», — уверена экономист Наталья Зубаревич. Назначение заместителем главы Минэкономразвития стало для «слишком сильной фигуры» Бабича понижением, соглашается политолог Татьяна Становая. «Я не очень понимаю, как с ним сработается министр-технократ Орешкин», — признается она. Несмотря на то что должность и не очень весомая, Бабич получает беспрецедентно широкий функционал для заместителя министра: он будет заниматься не только Белоруссией, но и всем СНГ. «Интеграционные процессы, инвентаризация уже существующих соглашений, предложения новых форматов — все это остается за Бабичем», — отмечает политолог Евгений Минченко. На должности посла его решено было не оставлять из-за очевидного напряжения отношений с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Теперь же Бабич не должен постоянно находиться в Минске, что должно облегчить менее эмоционально окрашенное взаимодействие двух сторон. Активизируется ли интеграция с Минском

В конце декабря 2018 года на фоне очередного публичного конфликта Москвы и Минска была создана рабочая группа для обсуждения интеграции и спорных вопросов. С российской стороны ее возглавил Орешкин, с белорусской — его коллега Дмитрий Крутой. Таким образом, именно экономические министерства стали ответственными за судьбу интеграции и Союзного договора. Правительства России и Белоруссии должны представить предложения об углублении интеграции совсем скоро — к 25 июня.

Россия и Белоруссия планируют обновить программу действий. «Переговоры активизировались, но они носят непубличный характер», — отмечает директор Института международной экономики и финансов Всероссийской академии внешней торговли Александр Кнобель. По его словам, Москва и Минск обсуждают введение единой валюты. В конце февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что единой валютой не должен становиться российский или белорусский рубль — это должна быть новая денежная единица. «Формат будет сильно зависеть от условий, по которым удастся договориться. Наиболее приемлемый вариант для России, если новая денежная единица будет создана на базе российского рубля и функции эмиссионного центра останутся [у Москвы]», — уверен эксперт.

Как заявил Бабич сразу после нового назначения, он уже приступил к работе по подготовке переговоров в Минске 21 июня. «Готовим рабочие материалы для председателя правительства и по его решению будем участвовать», — сказал он.

Назначение Бабича показывает, что инициативы, которые он продвигал в отношениях с Минском, по-прежнему актуальны, поэтому в белорусском МИДе и Министерстве экономики его назначению не обрадовались, уверен экономист Ярослав Романчук. Кремль, по его мнению, применил тактику хорошего и злого полицейского — в роли хорошего будет выступать новый посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

В лице Мезенцева Лукашенко получил посла, которого хотел, соглашается политолог Константин Калачев. Бабич, по его словам, сыграл роль раздражителя и актуализировал темы, в том числе связанные с экономическим сотрудничеством, которое, как считает Кремль, не всегда можно было назвать равноправно партнерским. Теперь Мезенцев «будет играть психотерапевтическую роль для Лукашенко, в то время как Бабич будет продолжать проводить позицию Кремля», предполагает политолог.

Дмитрий Мезенцев отказался от комментариев.