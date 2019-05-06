Кремль заявил об одобрении работы снятого с должности посла в Белоруссии

Кремль заявил об одобрении работы снятого с должности посла в Белоруссии

В Кремле довольны работой Михаила Бабича на посту посла России в Минске. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Отвечая на вопрос, одобряют ли деятельность Бабича на этом посту в высших правительственных кругах, представитель президента ответил: «Да». Поясняя решение отозвать посла, Песков сказал, что это было «кадровое решение президента, которое принимается в соответствии с целесообразностью».

«Поработал недолго, но достаточно много было сделано. Вне зависимости от каких-то процессов отношения России и Белоруссии сохраняются. Это особое измерение, которое доминирует», — пояснил он.

Тем не менее о будущем экс-посла Песков распространяться не стал. «Мы никогда не занимаемся анонсированием кадровых решений президента. Если и когда будут подписаны соответствующие указы президента, мы незамедлительно вас проинформируем», — подчеркнул пресс-секретарь.