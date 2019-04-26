СМИ узнали о желании Трампа заключить ядерный договор с Россией и Китаем

СМИ узнали о желании Трампа заключить ядерный договор с Россией и Китаем

Трехстороннее соглашение, которое наложит ограничения на вооружения, позволит США контролировать не регулируемый договорами российский ядерный арсенал, а также впервые проверит ядерные возможности Китая, считают в Белом доме

Дональд Трамп (Фото: Susan Walsh / AP)

Президент США Дональд Трамп поручил сотрудникам своей администрации подготовить почву для заключения в дальнейшем с Россией и Китаем нового соглашения о контроле над ядерными вооружениями. Об этом со ссылкой на неназванных представителей администрации американского лидера сообщает газета The Washington Post (WP). CNN эту информацию подтверждают многочисленные источники в Белом доме.

По данным собеседников WP, цель подобных усилий — ограничить не регулируемые никакими договорами российские ядерные вооружения, а также убедить Китай присоединиться к этому пакту, впервые ограничив или проверив его возможности.

Инициатива, отмечает издание, находится на самой ранней стадии, когда чиновники только готовят варианты выполнения поручения Трампа. Будут ли у этой идеи какие-либо результаты и успеет ли команда нынешнего президента США ее реализовать (до истечения первого срока Трампа и следующих выборов главы государства в США остается менее двух лет), неясно, замечает Washington Post.

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