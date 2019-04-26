МИД обвинил США сознательном увеличении риска ядерного конфликта

Вашингтон сознательно увеличивает риск ядерного конфликта, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, передает ТАСС.

По его словам, Вашингтон расширил возможности применения такого оружия в своей ядерной доктрине, что может привести к «катастрофическим последствиям». Рябков напомнил, что США собираются разместить в Европе новые ядерные бомбы с повышенной точностью.

«Это означает, что США сознательно понижают порог применения ядерного оружия, целенаправленно увеличивая риск возникновения ядерного конфликта с катастрофическими последствиями», — подчеркнул Рябков и обвинил США в намеренном распространении информации о «мифическом росте российской ядерной угрозы».

Ранее президент США Дональд Трамп, комментируя встречу президента России Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына, заявил, что ему хотелось бы избавиться от ядерных вооружений и что так же должны сделать Россия и Китай.