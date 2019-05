Ученые оценили размер ядерного арсенала США

В распоряжении Вашингтона находится примерно 3,8 тыс. ядерных боеголовок, из которых более 1,7 тыс. уже развернуты и установлены на ракетах и бомбардировщиках, пришли к выводу американские исследователи

Фото: US Air Force

На вооружении у США находится 1740 уже развернутых на стратегических носителях ядерных боеголовок и еще 2050 боеголовок, которые находятся в резерве и в настоящее время хранятся на складах. Об этом говорится в исследовании американских ученых, опубликованном в The Bulletin of the Atomic Scientists.

По оценкам исследователей, 1,3 тыс. боеголовок размещены на межконтинентальных баллистических ракетах Minuteman III и на баллистических ракетах подводных лодок Trident II D5, 300 ядерными авиабомбами оборудованы стратегические бомбардировщики на американских базах в штатах Северная Дакота и Миссури и еще 150 хранятся на базах в Германии, Бельгии, Нидерландах (по 20 единиц), Италии (40) и Турции (50).

Самые большие хранилища ядерного оружия в США находятся в подземном комплексе в Киртлэнде (штат Нью-Мексико), на военно-морской базе подводных лодок атомного ракетного базирования Китсап в штате Вашингтон и на такой же базе Кингс-бэй в штате Джорджия.

Помимо этого, порядка 2,4 тыс. боеголовок решили снять с боевого дежурства из-за того, что они уже устарели. Их должны утилизировать до 2030 года, пишут авторы исследования.