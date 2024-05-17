Израильские военные нашли тело похищенной ХАМАС студентки Шани Лук
Израильские военные нашли тело похищенной ХАМАС 22-летней студентки из ФРГ Шани Лук, кадры с которой в октябре прошлого года облетели весь мир. Тогда боевики опубликовали видео с девушкой, на котором та, раздетая и изувеченная, лежит в кузове пикапа. Родственники опознали Шани Лук по татуировкам и дредам. Ее мать позже подтвердила ее гибель.
О том, что тело Шани Лук найдено и опознано, МИД Израиля сообщил еще в октябре прошлого года, однако не уточнил, было ли оно вывезено из Газы. Gресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил, что теперь в результате совместной операции армии и спецслужб, тело было «спасено».
Как уточнили в ЦАХАЛ, помимо Шани Лук были обнаружены тела Ицхака Гелернтера и Амита Бускилы, также взятых в заложники боевиками. По данным военных, все трое были убиты 7 октября, после чего их тела были вывезены в Газу. В настоящее время тела убитых опознаны, а родственники уведомлены.
«Тела заложников были обнаружены в ходе совместной операции ЦАХАЛ и ISA (Космическое агентство Израиля), основанной на точных разведданных ISA (спецслужба Израиля — РБК), полученных в ходе допросов террористов, которые были задержаны в секторе Газа, а также на разведданных штаб-квартиры разведывательного управления ЦАХАЛ», — говорится в сообщении.
Нападение на участников фестиваля, который проходил 6–7 октября в кибуце Реим недалеко от границы с сектором Газа, произошло утром 7 октября. На следующий день на месте проведения мероприятия были обнаружены 260 тел погибших. Некоторых участников взяли в заложники.
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