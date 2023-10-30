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Палестино-израильский конфликт ,  
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МИД Израиля подтвердил гибель захваченной ХАМАС гражданки Германии

МИД Израиля: тело захваченной ХАМАС немки найдено и опознано
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
22-летняя гражданка Германии и Израиля Шани Лук была похищена боевиками ХАМАС на музыкальном фестивале 7 октября, в день нападения группировки на Израиль. Ранее о гибели девушки сообщила ее мать
Шани Лук (на плакате)
Шани Лук (на плакате) (Фото: Ammar Awad / Reuters)

Тело гражданки Германии и Израиля Шани Лук, похищенной боевиками ХАМАС на музыкальном фестивале 7 октября, обнаружено и опознано, сообщил МИД в соцсети X (Twitter).

«Шани, которая была похищена с музыкального фестиваля, подвергнута пыткам и выставлена напоказ в секторе Газа террористами ХАМАС, пережила непостижимые ужасы. Наши мысли и молитвы с друзьями и семьей Шани во время этого невообразимого кошмара», — говорится в сообщении.

30 октября о том, что 22-летняя Шани Лук погибла, сообщила ее мать Рикарда.

Боевики ХАМАС опубликовали видео с девушкой, на котором та, раздетая, лежит в кузове машины. Предположительно, у нее были сломаны ноги. Родственники опознали Шани по татуировкам и дредам и решили, что та мертва. Однако 10 октября ее мать сообщила, что дочь жива и находится в тяжелом состоянии в больнице в секторе Газа.

Нападение на участников фестиваля, который проходил 6–7 октября в кибуце Реим недалеко от границы с сектором Газа, произошло утром 7 октября. На следующий день на месте проведения мероприятия были обнаружены 260 тел погибших. Некоторых участников взяли в заложники.

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Теги
Елена Чернышова
ХАМАС заложники Израиль гибель
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