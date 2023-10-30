Мать захваченной ХАМАС немки сообщила, что ее дочь погибла

Похищенная на музыкальном фестивале в Израиле немка мертва, сообщила ее мать

Шани Лук(на экране) (Фото: Christoph Soeder / dpa / Global Look Press)

Гражданка Германии и Израиля Шани Лук, которую похитили боевики ХАМАС на музыкальном фестивале 7 октября, погибла, сообщила RTL ее мать Рикарда. Девушке было 22 года.

«К сожалению, вчера (29 октября) мы получили известие, что дочери больше нет в живых», — сказала Рикарда Лук. Официального подтверждения гибели девушки пока нет.

Женщина уточнила, что информацию о дочери предоставили израильские военные. Тело Шани пока не найдено, однако был обнаружен кусочек кости черепа, из которого взяли образец ДНК — родители также предоставили необходимый биоматериал.

Боевики опубликовали видео с девушкой, на котором она раздетая лежит в кузове автомобиля. Предположительно, у нее были переломаны ноги. Родственники опознали Шани Лук по татуировкам и дредам и решили, что она мертва.

Однако 10 октября ее мать сообщила, что девушка жива, но находится в тяжелом состоянии в больнице в секторе Газа. Женщина попросила помощи у правительства Германии.

Музыкальный фестиваль проходил 6–7 октября в кибуце Реим, недалеко от границы с сектором Газа. Утром 7 октября на участников мероприятия напали боевики ХАМАС. По словам очевидцев, погибли и оказались ранены гости фестиваля, некоторых захватили в заложники. 8 октября поисково-спасательная группа обнаружила на месте проведения мероприятия 260 тел погибших.

По данным на 28 октября, число заложников, захваченных ХАМАС, достигло 230 человек. Среди них граждане 25 стран, в том числе России.