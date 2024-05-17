Депутатам горсовета Канева на Украине раздали повестки во время заседания

Мэр города пригласил начальника военного комиссариата на заседание познакомиться с депутатами. Тот принес с собой повестки тем, кто не отреагировал на предыдущие оповещения о явке на пункты сбора

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Сотрудники военкомата раздали повестки депутатам городского совета в Каневе в Черкасской области Украины прямо во время заседания, сообщило агентство УНИАН.

По его информации, начальник второго отдела Черкасского территориального центра комплектования (ТЦК) Роман Богдан пришел на заседание познакомиться с парламентариями и заодно вручил повестки тем из них, кто проигнорировал ранее разосланные оповещения.

Всего он раздал шесть повесток.

По информации агентства, визит военкома произошел в четверг, 16 мая. По данным издания Liga.ua, прийти познакомиться Богдану предложил мэр города Игорь Ренькас.

Президент Украины Владимир Зеленский 9 мая в очередной раз продлил всеобщую мобилизацию и военное положение в стране на 90 суток. В середине апреля он ужесточил правила мобилизации. Так, все украинские мужчины от 18 до 60 лет теперь должны всегда иметь при себе военный билет, возраст призыва снижен с 27 до 25 лет, а военнообязанные должны в течение 60 дней обновить свои данные в военкоматах.

17 мая Зеленский подписал закон о мобилизации части осужденных и повысил штрафы для уклонистов.