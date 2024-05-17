 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Военная операция на Украине ,  
0 

Депутатам горсовета Канева на Украине раздали повестки во время заседания

Сюжет
Военная операция на Украине
Мэр города пригласил начальника военного комиссариата на заседание познакомиться с депутатами. Тот принес с собой повестки тем, кто не отреагировал на предыдущие оповещения о явке на пункты сбора
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Сотрудники военкомата раздали повестки депутатам городского совета в Каневе в Черкасской области Украины прямо во время заседания, сообщило агентство УНИАН.

По его информации, начальник второго отдела Черкасского территориального центра комплектования (ТЦК) Роман Богдан пришел на заседание познакомиться с парламентариями и заодно вручил повестки тем из них, кто проигнорировал ранее разосланные оповещения.

Всего он раздал шесть повесток.

На Украине пообещали «конец спокойной жизни» из-за закона о мобилизации
Политика
Фото:Oleksandr Ratushniak / Reuters

По информации агентства, визит военкома произошел в четверг, 16 мая. По данным издания Liga.ua, прийти познакомиться Богдану предложил мэр города Игорь Ренькас.

Президент Украины Владимир Зеленский 9 мая в очередной раз продлил всеобщую мобилизацию и военное положение в стране на 90 суток. В середине апреля он ужесточил правила мобилизации. Так, все украинские мужчины от 18 до 60 лет теперь должны всегда иметь при себе военный билет, возраст призыва снижен с 27 до 25 лет, а военнообязанные должны в течение 60 дней обновить свои данные в военкоматах.

17 мая Зеленский подписал закон о мобилизации части осужденных и повысил штрафы для уклонистов.

Депутатам горсовета Канева на Украине раздали повестки во время заседания
Депутатам горсовета Канева на Украине раздали повестки во время заседания

Видеокадры с места пожара у аэропорта Минвод

Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушения воинского учета

Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»

Пол Маккартни первым среди британских музыкантлв вошел в список миллиардеров

Терминалы Starlink, которые применяют ВСУ, вышли из строя

Минобороны опубликовало видеокадры с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ

Как в России и других странах потребляют и производят вино. Инфографика

Чемезов оценил сравнение сегодняшней ситуации с серединой 1980-х. Видео

Боррель пообещал, что ЕС не признает независимость Тайваня

Президент Сербии Вучич процитировал маршала Жукова

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Сделки Майкла Бьюрри

Российский автомобиль «Атом» вывели на открытые тесты. Фото

В Москве не будут строить слишком маленькое жилье. Что это значит

Какая обувь опасна для здоровья. Карточки
Авторы
Теги
Мария Гусарова
Украина Депутаты мобилизация повестки

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
Украинских бизнесменов обяжут раздавать повестки сотрудникам
Политика
На Украине объяснили отправку повесток умершим
Политика
На Украине попытка вручить повестки привела к конфликту со стрельбой
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 98,78 (-0,12) Инвестиции, 16:35 Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 90,99 (+0,06) Инвестиции, 16:35
Трамп предупредил о проблемах для США из-за союза России и Китая Политика, 18:22
Стал известен новый главный тренер «Ливерпуля» Спорт, 18:19
Суд назвал дату первого слушания по делу стрелявшего в премьера Словакии Политика, 18:15
Хави заявил, что ничего не знает о возможном увольнении из «Барселоны» Спорт, 18:06
Сооснователь «Бизнес молодости» пожаловался на хищение ₽1 млн Общество, 17:56
Российский владелец «Витесса» передаст акции клуба в специальный фонд Спорт, 17:53
Мэр Одессы сообщил о четырех взрывах в городе Политика, 17:49
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
На сессии Kazanforum 2024 обсудили внедрение исламского банкинга в России Отрасли, 17:48
Дипломаты связались с задержанным Финляндией за обход санкций россиянином Политика, 17:45
В Минэкономразвития заявили о планах договориться с Мьянмой о безвизе Политика, 17:44
Минобороны показало, как флот уничтожает морские дроны Украины Политика, 17:36
Суд наложил арест на активы Unicredit Bank в России Финансы, 17:28
Депутатам горсовета Канева на Украине раздали повестки во время заседания Политика, 17:19
Отряд Севфлота во главе с «Адмиралом Горшковым» вышел в дальний поход Политика, 17:19