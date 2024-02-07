У голландских праворадикалов сорвалась первая попытка создать кабинет

Праворадикальной партии Герта Вилдерса не удается создать в Нидерландах большую правящую коалицию: из переговоров вышел один из главных партнеров при формировании кабинета. Каковы шансы Вилдерса стать премьером — в материале РБК

Герт Вилдерс (Фото: Carl Court / Getty Images)

Почему прекратились коалиционные переговоры

Спустя почти три месяца после победы на парламентских выборах в Нидерландах праворадикальная Партия свободы (PVV) так и не сформировала правительство — ее лидер Герт Вилдерс не смог договориться с партнерами по коалиции. Вечером 6 февраля одна из четырех партий, необходимых для формирования правительства большинства, — «Новый социальный контракт» (NSC) — вышла из переговоров. Ее лидер Питер Омцигт уведомил об этом членов парламента электронным письмом.

NSC считает этот раунд переговоров завершенным, но оставляет за собой возможность поддержать кабинет меньшинства или другой состав правительства с широкой поддержкой в палате представителей (нижняя палата парламента). Таким образом, планы Вилдерса сформировать правительство большинства вместе с NSC, Народной партией за свободу и демократию (VVD) и Фермерско-гражданским движением (BBB) потерпели крах.

Официальной причиной выхода из переговоров Омцигт назвал разногласия в бюджетных вопросах, недостаточно проработанных PVV. «Невозможно гарантировать безопасность существования с помощью воздушных замков», — отметил он, добавив, что выступающий посредником в коалиционных переговорах бывший министр внутренних дел Рональд Пластерк получил около 20 тревожных писем о ситуации с государственным бюджетом, и она «более серьезная, чем предполагалось».

Пластерк уточнил, что финансы стали камнем преткновения, после того как экономические эксперты предупредили, что новой коалиции нужно будет найти €17 млрд, а для этого провести структурное сокращение планируемых расходов. Он отверг обвинения Омцигта в том, что будто бы скрывал информацию о состоянии государственных финансов, полученную от различных министерств, в течение нескольких дней. Пластерк назвал позицию главы NSC «запутанной» и предложил всем участникам переговоров встретиться 7 февраля. Омцигт отказался.

В ноябре 2023 года праворадикальная Партия свободы во главе с Вилдерсом победила на выборах в палату представителей королевства. PVV получила 37 мест. Второе место занял альянс «Зеленых» и Партии труда (GL-PvdA), получивший 25 мандатов. Третье место и 24 кресла получила правоцентристская Народная партия за свободу и демократию (VVD), к которой принадлежал экс-премьер Нидерландов Марк Рютте. Партия Омцигта «Новый социальный контракт» (NSC) получила 20 кресел, а Фермерско-гражданское движение (ВВВ) — семь. В Нидерландах многопартийная система, поэтому крайне редко партии имеют шанс самостоятельно сформировать правительство, они преимущественно коалиционные. Вилдерс делал ставку на союз с NSC, VVD и ВВВ, чтобы сформировать блок правых и центристов. Вместе они располагали бы 88 из 150 мест в палате представителей, и у главы PVV появились бы шансы стать премьером.

Первые признаки проблем в потенциальной коалиции появились в январе. Тогда лидеры всех четырех партий проголосовали против закона, обязующего голландские муниципалитеты размещать на их территории просителей убежища, однако депутаты от правоцентристской VVD проголосовали «за».

Позиция Омцигта была ключевой для успеха создания правоцентристского правительства большинства. «Невероятно разочаровывающе. Нидерландцы хотят этот кабинет, а теперь Питер Омцигт сдается, хотя до сегодняшнего дня мы все еще вели переговоры. Я этого вообще не понимаю», — заявил Вилдерс в Х (бывший Twitter).

Премьер-министр Нидерландов Дилан Йешилгёз-Зегериус, сменившая Марка Рутте, сказала, что очень удивлена решением Омцигта, и выразила надежду, что все четыре стороны вскоре вернутся к переговорам. 7 февраля глава правительства отметила, что работа кабинета продолжается в обычном режиме. «В течение следующих двух дней я буду обсуждать бюджет в области юстиции и безопасности с палатой представителей, чтобы наши полицейские, пожарные и многие другие, кто обеспечивает нашу свободу и безопасность, могли выполнять свою работу», — пообещала Йешилгёз-Зегериус.

Какими могут быть дальнейшие сценарии

К концу этой недели Рональд Пластерк должен подготовить окончательный доклад о формировании правящей коалиции и представить его парламенту. 16 февраля здесь должны пройти дебаты относительно того, что делать дальше.

Если ни одна комбинация партий не сможет договориться о формировании коалиции, встанет вопрос о проведении новых досрочных выборов. Однако пока такое развитие событий маловероятно.

Издание Hart van Nederland считает, что шанс возвращения NSC к переговорам с PVV, VVD и BBB после дебатов в палате представителей невелик. Но еще до выборов Омцигт говорил, что готов поддержать кабинет министров извне — то есть не входя в него, но поддерживая при голосованиях в палате представителей. Таким образом, в Нидерландах может сформироваться «правая альтернатива» — кабинет меньшинства из PVV, VVD и BBB. Впрочем, неясно, захотят ли другие партии формировать правительство без NSC, поскольку в этом случае работа кабинета будет сильно затруднена.

Возможно, что коалицию сформируют другие партии. Инициативу может взять альянс «Зеленых» и Партии труда (GL-PvdA), получивший 25 мест на ноябрьских выборах. С точки зрения партийных программ он близок с VVD, NSC и левыми либералами («Демократы 66»), и вместе такая комбинация располагает 78 местами.

Доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев считает, что, скорее всего, образуется сложносоставная коалиция. «В нее может войти партия Рютте VVD, «Новый социальный контракт» и две большие религиозные партии (ChristenUnie/SGP — «Христианский союз» и Реформатская партия). Также возможен союз VVD с альянсом еврокомиссара Франса Тиммерманса (GL-PvdA) и «Новым социальным контрактом». Для Нидерландов это обычная практика, когда правительство формируется по полгода», — заявил политолог РБК. Например, в 2021 году переговоры о формировании правительства продолжались 299 дней, что стало рекордом.

Трухачев отмечает, что независимо от состава кабинета все идет к тому, что Герт Вилдерс не станет премьером. «Это самый радикальный политик подобного толка в Западной Европе, а Нидерланды — все-таки одна из основополагающий стран Евросоюза. Голландская политическая элита переживает за то, как деятельность Вилдерса скажется на ЕС, который делает ставку на помощь Украине», — пояснил эксперт.

Победа праворадикальной PVV на ноябрьских выборах была встречена либеральными западными медиа с разочарованием, хотя некоторые российские эксперты видели в ней шанс на нормализацию отношений России с ЕС, ведь Вилдерс выступал за отказ от антироссийских санкций. Лидер PVV также высказывался против поставок истребителей F-16 Украине, поскольку, по его мнению, это «наступательное средство», которое «втягивает Нидерланды в войну». Хотя PVV осуждала военную операцию России, она неоднократно голосовала против поставок оружия Киеву. В предвыборном манифесте партия отмечала, что эту технику нужно оставить для национальных нужд.

Посол России в Гааге Владимир Тарабрин в недавнем интервью для «РИА Новости» заявил, что Москва не исключает подвижек в позиции Нидерландов насчет поставок оружия Украине при новом коалиционном правительстве во главе с партией Вилдерса.

В то же время сами голландцы хотят видеть коалицию большинства у власти. Последние исследования показывают, что поддержка PVV растет. Согласно опросу Politico, сейчас за нее проголосовали бы 32% избирателей, то есть на 8% больше, чем в ноябре. Другое исследование от 3 февраля, проведенное Peil.nl, показывает, что партия Вилдерса получила бы сейчас в палате представителей 50 мест. Даже голосовавшие за NSC не согласны с решением Омцигта выйти из коалиционных переговоров. 75% тех, кто голосовали за его партию в ноябре, выражают разочарование.

История PVV показывает, что при приближении к власти популистская риторика правых смягчается. Для прогресса в формировании кабинета Вилдерсу уже пришлось отказаться от своих предложений, которые партнеры посчитали антиконституционными, в частности, от идей ввести запреты на мечети и Коран и устроить референдум о Nexit, то есть о выходе Нидерландов из ЕС.