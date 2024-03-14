 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Противник помощи Украине отказался от поста премьера Нидерландов

Лидер крайне правых Вилдерс отказался от поста премьера Нидерландов
Крайне правая Партия свободы победила на парламентских выборах в Нидерландах, но ее лидер Герт Вилдерс, которого называют «голландским Дональдом Трампом», заявил, что не сможет стать премьером
Герт Вилдерс
Герт Вилдерс (Фото: Carl Court / Getty Images)

Глава праворадикальной Партии свободы (PVV) Нидерландов Герт Вилдерс заявил, что больше не видит шансов занять пост премьер-министра.

«Я смогу стать премьер-министром только в том случае, если все партии в коалиции поддержат это», — написал Вилдерс в соцсети X (бывшая Twitter). «Это не тот случай», — добавил он, имея в виду затянувшиеся коалиционные переговоры.

По словам Вилдерса, он хотел бы появления «правого кабинета». «Меньше предоставления убежища и иммиграции. «Нидерланды на первом месте! Любовь к моей стране и избирателям намного важнее, чем мое собственное положение», — добавил политик. Позднее глава PVV опубликовал еще один пост, где написал, что однажды все же станет премьером «при поддержке еще большего числа голландцев, если не завтра, то послезавтра».

В Нидерландах назвали страну «деревенским идиотом Европы»
Политика
Герт Вилдерс

PVV в декабре победила на выборах в палату представителей Нидерландов, получив 37 мест. В парламенте 150 депутатов, для того, чтобы сформировать большинство, необходимо 76 мандатов, что не удавалось ни одной партии.

Вилдерс пытался создать коалицию с Народной партией за свободу и демократию (VVD), «Новым общественным договором» (NSC) и «Фермерско-гражданским движением» (BBB), но, по данным радиовещательной корпорации NOS, для продолжения переговоров лидеры этих политических сил потребовали от главы PVV отказаться от претензий на пост премьера.

Вилдерса называют «голландским Дональдом Трампом». Он является противником миграции и известен антиисламскй риторикой. Лидер PVV также выступает категорически против поставок истребителей F-16 Украине, поскольку, по его мнению, это «наступательное средство», которое «втягивает Нидерланды в войну».

Читайте на РБК Pro
Государство защитит долгосрочные инвестиции граждан. Что это даст
Как игрушка сделала успешной японскую космическую миссию — Fast Company
Как заработать на хайп-товарах — советы селлера с оборотом ₽200 млн в год
Окончательный разрыв: как Китай «отменяет» американские технологии
Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Нидерланды премьер-министр парламент коалиция
Материалы по теме
Нидерландский премьер предложил «не ныть» по поводу Трампа
Политика
Россельхознадзор попросил ЕС усилить контроль за розами из Нидерландов
Общество
Нидерланды призвали снять все ограничения на оружие для Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 100,19 (+0,83) Инвестиции, 13 мар, 16:42 Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 91,54 (+0,66) Инвестиции, 13 мар, 16:42
По всей Белгородской области объявили ракетную опасность Политика, 03:47
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников Политика, 03:41
Ким Чен Ын протестировал новейший танк Политика, 03:28
Противник помощи Украине отказался от поста премьера Нидерландов Политика, 03:26
Двух венесуэльцев задержали за подготовку покушения на Мадуро Политика, 02:58
ЕП не согласовал продление беспошлинного ввоза зерна с Украины Политика, 02:54
На Камчатке ветер усилился до 52 м/с Общество, 02:16
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Определились все участники четвертьфинала Лиги чемпионов Спорт, 02:15
Умер патриарх Болгарской православной церкви Общество, 02:11
«Интер» уступил по пенальти «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов Спорт, 02:01
Фукуяма ввела режим повышенной готовности из-за упавшей в химикаты кошки Общество, 01:45
Власти Варшавы выделят около $30 млн на строительств бомбоубежищ Политика, 01:16
WSJ узнала о планах США открыть производство ракет для HIMARS в Австралии Политика, 01:16
Европарламент принял резолюцию об укреплении связей с Арменией Политика, 00:46