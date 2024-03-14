Противник помощи Украине отказался от поста премьера Нидерландов

Крайне правая Партия свободы победила на парламентских выборах в Нидерландах, но ее лидер Герт Вилдерс, которого называют «голландским Дональдом Трампом», заявил, что не сможет стать премьером

Герт Вилдерс (Фото: Carl Court / Getty Images)

Глава праворадикальной Партии свободы (PVV) Нидерландов Герт Вилдерс заявил, что больше не видит шансов занять пост премьер-министра.

«Я смогу стать премьер-министром только в том случае, если все партии в коалиции поддержат это», — написал Вилдерс в соцсети X (бывшая Twitter). «Это не тот случай», — добавил он, имея в виду затянувшиеся коалиционные переговоры.

По словам Вилдерса, он хотел бы появления «правого кабинета». «Меньше предоставления убежища и иммиграции. «Нидерланды на первом месте! Любовь к моей стране и избирателям намного важнее, чем мое собственное положение», — добавил политик. Позднее глава PVV опубликовал еще один пост, где написал, что однажды все же станет премьером «при поддержке еще большего числа голландцев, если не завтра, то послезавтра».

PVV в декабре победила на выборах в палату представителей Нидерландов, получив 37 мест. В парламенте 150 депутатов, для того, чтобы сформировать большинство, необходимо 76 мандатов, что не удавалось ни одной партии.

Вилдерс пытался создать коалицию с Народной партией за свободу и демократию (VVD), «Новым общественным договором» (NSC) и «Фермерско-гражданским движением» (BBB), но, по данным радиовещательной корпорации NOS, для продолжения переговоров лидеры этих политических сил потребовали от главы PVV отказаться от претензий на пост премьера.

Вилдерса называют «голландским Дональдом Трампом». Он является противником миграции и известен антиисламскй риторикой. Лидер PVV также выступает категорически против поставок истребителей F-16 Украине, поскольку, по его мнению, это «наступательное средство», которое «втягивает Нидерланды в войну».