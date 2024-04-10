Европарламент проголосовал за ужесточение миграционного законодательства Правозащитники критикуют реформу, ее сторонники утверждают, что она ослабит позиции правых в ЕС

Европарламент одобрил принятие нового миграционного законодательства, которое предполагает усиление контроля на внешних границах ЕС и более эффективное выдворение нелегалов. Почему эту реформу критикуют, разбирался РБК

Фото: Irek Dorozanski / Polish Ministry of National Defence / Getty Images

10 апреля Европарламент большинством голосов одобрил реформу миграционного законодательства Евросоюза. Работа над ней велась с 2020 года. В декабре 2023 года страны Евросоюза достигли политического согласия по вопросу необходимости принятия так называемого Пакта ЕС о миграции и предоставлении убежища.

Голосование в Европарламенте — это предпоследний шаг перед окончательным принятием пакта. Ожидается, что финальная инстанция — Евросовет — утвердит его 29 апреля, пишет Euractiv. При этом новое законодательство вступит в силу только через два года — к июню 2026-го.

Накануне заседания Европарламента правозащитники и парламентарии ряда стран выступили с критикой миграционной реформы. Они предупреждают, что некоторые из ее положений затруднят доступ к справедливой процедуре предоставления убежища и могут ограничить права беженцев. К критике присоединились и некоторые европарламентарии.

Что предполагает новый пакт

Дискуссия о необходимости реформы в области миграционного законодательства ЕС активизировалась после того, как в 2015 году страны союза столкнулись с многократным увеличением потока беженцев и нелегалов из стран Северной Африки, Ближнего Востока и Южной Азии. Объединение оказалось не готово к такому наплыву мигрантов. Главное бремя легло на южные страны Европы, которые начали призывать остальных членов ЕС пропорционально распределить нагрузку и солидарно подойти к решению проблемы.

Ситуация обострилась после терактов в Австрии и Франции в 2020 году. Тогда президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что необходимо кардинально изменить шенгенскую систему и усилить контроль на внешних границах. В том же году Еврокомиссия представила проект Пакта ЕС о миграции и предоставлении убежища — это пакет нормативно-правовых актов в сфере миграции, унифицирующий соответствующие процедуры во всех странах объединения.

В 2023 году около 380 тыс. граждан стран, не входящих в ЕС, прибыли на территорию объединения нелегально, что стало самым высоким показателем с 2016 года. Это было очередным аргументом в пользу миграционной реформы.

В целом Пакт о миграции содержит девять документов прямого действия, обязательных для исполнения всеми странами ЕС; ключевыми из них являются следующие.

Положение о скрининге (Screening Regulation) вводит проверку граждан третьих стран на внешних границах ЕС. Ее будут проходить лица, которые незаконно пересекают территорию союза. После сбора всех данных (информация о личности мигранта, отпечатки пальцев, состояние здоровья и т.д.) власти принимающей страны ЕС смогут принять решение о следующем шаге в процессе предоставления убежища.

(Screening Regulation) вводит проверку граждан третьих стран на внешних границах ЕС. Ее будут проходить лица, которые незаконно пересекают территорию союза. После сбора всех данных (информация о личности мигранта, отпечатки пальцев, состояние здоровья и т.д.) власти принимающей страны ЕС смогут принять решение о следующем шаге в процессе предоставления убежища. Изменение регламента о Европейской дактилоскопии (Eurodac) — крупномасштабной базы данных ЕС, в которой хранятся отпечатки пальцев просителей убежища из третьих стран и лиц, незаконно пересекших внешнюю границу ЕС. Eurodac существует с 2003 года и используется 27 странами-членами ЕС, Исландией, Норвегией, Швейцарией и Лихтенштейном. Изменения позволят сверять новые запросы о предоставлении убежища с зарегистрированными ранее. Теоретически это поможет властям европейских стран предотвращать перемещение беженцев между странами ЕС и ускорять возвращение тех, чье заявки были отклонены.

(Eurodac) — крупномасштабной базы данных ЕС, в которой хранятся отпечатки пальцев просителей убежища из третьих стран и лиц, незаконно пересекших внешнюю границу ЕС. Eurodac существует с 2003 года и используется 27 странами-членами ЕС, Исландией, Норвегией, Швейцарией и Лихтенштейном. Изменения позволят сверять новые запросы о предоставлении убежища с зарегистрированными ранее. Теоретически это поможет властям европейских стран предотвращать перемещение беженцев между странами ЕС и ускорять возвращение тех, чье заявки были отклонены. Изменение регламента о процедурах предоставления международной защиты (Asylum Procedures Regulation). В соответствие с новыми правилами, после прохождения заявителем на убежище этапов скрининга и проверки Eurodac, власти первой страны въезда ЕС могут принять решение о его допуске к обычной процедуре предоставления международной защиты, или так называемой пограничной процедуре. К последней допускают заявителей, прибывших из стран с низким уровнем признания беженцев (Тунис, Египет, Марокко и Пакистан), предоставивших ложные сведения или представляющих угрозу национальной безопасности. В рамках этой процедуры иностранцы могут быть направлены в специальные лагеря. Все это время иностранцы считаются юридически не въехавшими на территорию ЕС. При этом процедура пересечения границы в этом случае должна длиться не более 12 недель. В случае принятия решения об отказе у властей европейской страны будет еще 12 недель на возвращение просителя убежища.

(Asylum Procedures Regulation). В соответствие с новыми правилами, после прохождения заявителем на убежище этапов скрининга и проверки Eurodac, власти первой страны въезда ЕС могут принять решение о его допуске к обычной процедуре предоставления международной защиты, или так называемой пограничной процедуре. К последней допускают заявителей, прибывших из стран с низким уровнем признания беженцев (Тунис, Египет, Марокко и Пакистан), предоставивших ложные сведения или представляющих угрозу национальной безопасности. В рамках этой процедуры иностранцы могут быть направлены в специальные лагеря. Все это время иностранцы считаются юридически не въехавшими на территорию ЕС. При этом процедура пересечения границы в этом случае должна длиться не более 12 недель. В случае принятия решения об отказе у властей европейской страны будет еще 12 недель на возвращение просителя убежища. Положение о предоставлении убежища и управлении миграцией (Regulation on asylum and migration management) призвано решить проблему неравной нагрузки на страны ЕС. Этот пункт пакта предполагает включение системы «обязательной солидарности», в случае если одно или несколько государств-членов окажутся под миграционным давлением. В таком случае другие страны ЕС (с меньшим количеством заявителей на защиту) должны будут принять определенное количество лиц, ищущих убежища, на свою территорию или платить взнос за каждого просителя убежища, которого они отказываются разместить.

(Regulation on asylum and migration management) призвано решить проблему неравной нагрузки на страны ЕС. Этот пункт пакта предполагает включение системы «обязательной солидарности», в случае если одно или несколько государств-членов окажутся под миграционным давлением. В таком случае другие страны ЕС (с меньшим количеством заявителей на защиту) должны будут принять определенное количество лиц, ищущих убежища, на свою территорию или платить взнос за каждого просителя убежища, которого они отказываются разместить. Положение о кризисе и форс-мажоре (Crisis and Force majeure Regulation) устанавливает исключительные правила, которые будут применяться, если система предоставления убежища ЕС окажется под угрозой из-за внезапного и массового прибытия беженцев (как во время кризиса 2015-2016 годов) или в результате форс-мажорных обстоятельств (например, пандемии). В этом случае национальные власти ЕС смогут применять более жесткие меры — продлевать пограничную процедуру и срок содержания под стражей заявителей, получивших отказ, с 12 до 20 недель. Так как заявители в этом случае все еще будут считаться юридически не въехавшими в ЕС, это повышает шанс их выдворения.

Почему реформу критикуют

После того, как в декабре ЕС достиг политического соглашения по миграционной реформе, эксперты Совета ООН по правам человека и более 50 правозащитных организаций выступили с ее осуждением. В их открытом письме утверждается, что Пакт о миграции ЕС сохраняет прошлые неудачные подходы к решению проблемы нелегальной миграции и только усугубит ситуацию.

Правозащитники также обращают внимание на то, что так называемая пограничная процедура может оказать негативное воздействие на наиболее уязвимые группы просителей убежища — в том числе жертв пыток и торговли людьми. Связано это с тем, что получившие отказ в предоставлении статуса беженца не смогут запросить другие формы защиты, включая прием по гуманитарным соображениям.

С критикой реформы ЕС в области миграции выступают и некоторые европейские чиновники, аргументируя это тем, что многие ее положения соответствуют повестке праворадикальных европейских партий, которые выступают против миграции в ЕС.

«Это адаптация того, о чем крайне правые просили в течение многих лет. Можем ли мы придумать еще большую дегуманизацию? Мы просто берем некоторые из худших практик в ЕС и институционализируем их», — заявила евродепутат от Шведской левой партии Малин Бьорк.

Сторонники реформы, наоборот, считают, что она снизит поддержку правых партий, поскольку проблема нелегальной миграции будет эффективно решена. «Это большой, важный момент для Европы, показывающий, что мы можем решать очень сложные политические вопросы в сложной обстановке», — сказала накануне голосования в Европарламенте еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон.

Ожидалось, что три из восьми политический фракций в Европарламенте — правоцентристская «Европейская народная партия» (EPP), «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» (S&D) и либеральная Renew — смогут обеспечить 10 апреля прохождение миграционной реформы, поскольку они являются крупнейшими и поддерживают ее. При этом «Зеленые»/«Европейский свободный альянс» (Greens — EFA), фракции которого принадлежит 72 места в Европарламенте, намеревались проголосовать только за два положения из пакета. Источники в этой фракции заявили The Guardian, что Пакт о миграции полон юридических несоответствий, которые неизбежно приведут к нарушениям основных прав беженцев.

Как отмечает Euractiv, против ряда положений из Пакта о миграции выступают также некоторые евродепутаты из S&D и EPP. При этом критика в адрес ключевых фракций Европарламента, поддерживающих пакт, усилилась также в связи с тем, что ЕС планирует углубить сотрудничество с третьими странами в вопросе борьбы с нелегальной миграцией. В марте Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен (принадлежит к EPP) подписала соглашение с Египтом, который в обмен на инвестиции в объеме €7,4 млрд взял на себя обязательство активнее противостоять миграционному потоку в Европу. Ранее аналогичные сделки были заключены с Турцией, Тунисом и Мавританией. В настоящее время ЕС готовит подобное соглашение с Марокко. Критики миграционной реформы ЕС утверждают, что эти сделки ничем не лучше предложения Великобритании перемещать прибывших в Старый Свет нелегальных мигрантов в Руанду.

Как отмечает Politico, тема миграции становится одной из центральных для европейцев в преддверии июньских выборов в Европарламент. Критика идей Урсулы фон дер Ляйен в области миграционной политики может уменьшить ее шансы вновь возглавить Еврокомиссию, отмечает издание.