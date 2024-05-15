Путин предложил насколько возможно «открыть» Минобороны

Планы по достижению целей национального развития в связи с военной операцией не сокращаются, нельзя допустить «никаких перекосов в экономике и промышленности», заявил глава государства

Владимир Путин (Фото: Вячеслав Прокофьев / Sputnik / Reuters)

Министерство обороны следует «открыть» «настолько, насколько это возможно» для того, чтобы «впитать» лучшие и современные практики для успешной работы армии в рамках военной операции на Украине, заявил Путин на совещании по вопросам развития ОПК. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

Чем эффективнее средства поражения, чем они точнее и мощнее, те меньше потерь, что является ключевым при «ведении вооруженной борьбы» «Мы должны быть на шаг впереди. У нас для этого всё есть, за последние годы сделано для этого немало. Нужно удвоить, утроить наши усилия на этом направлении», — сказал глава государства.

Путин заявил, что планы по достижению целей национального развития в связи с военной операцией не сокращаются, глава государства призвал не допустить «никаких перекосов в экономике и промышленности». Для решения эти задач, отметил Путин, были проведены «известные кадровые изменения».

«Мы должны сконцентрировать финансовые, административные ресурсы для достижения задач, о которых я уже сказал. При этом сделано это должно быть с умом, рачительно. Те средства, а они немалые, которые выделяются на цели развития военной организации государства, должны быть использованы самым эффективным образом», — сказал президент.

К работе уже приступил новый состав правительства под руководством Михаила Мишустина. Новым первым вице-премьером стал Денис Мантуров, он оставил пост главы Минпромторга, который возглавил бывший губернатор Калининградской области Антон Алиханов, новым министром обороны стал Андрей Белоусов (бывший глава Минобороны Сергей Шойгу занял пост секретаря Совета безопасности России). В правительстве новые руководители также пришли в Минтранс, Минсельхоз, Минспорта и Минэнерго.