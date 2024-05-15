 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин предложил насколько возможно «открыть» Минобороны

Владимир Путин предложил максимально открыть Минобороны для успешной работы
Сюжет
Военная операция на Украине
Планы по достижению целей национального развития в связи с военной операцией не сокращаются, нельзя допустить «никаких перекосов в экономике и промышленности», заявил глава государства
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Вячеслав Прокофьев / Sputnik / Reuters)

Министерство обороны следует «открыть» «настолько, насколько это возможно» для того, чтобы «впитать» лучшие и современные практики для успешной работы армии в рамках военной операции на Украине, заявил Путин на совещании по вопросам развития ОПК. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

Чем эффективнее средства поражения, чем они точнее и мощнее, те меньше потерь, что является ключевым при «ведении вооруженной борьбы» «Мы должны быть на шаг впереди. У нас для этого всё есть, за последние годы сделано для этого немало. Нужно удвоить, утроить наши усилия на этом направлении», — сказал глава государства.

Первое заседание нового правительства России. Видео
Политика

Путин заявил, что планы по достижению целей национального развития в связи с военной операцией не сокращаются, глава государства призвал не допустить «никаких перекосов в экономике и промышленности». Для решения эти задач, отметил Путин, были проведены «известные кадровые изменения».

«Мы должны сконцентрировать финансовые, административные ресурсы для достижения задач, о которых я уже сказал. При этом сделано это должно быть с умом, рачительно. Те средства, а они немалые, которые выделяются на цели развития военной организации государства, должны быть использованы самым эффективным образом», — сказал президент.

К работе уже приступил новый состав правительства под руководством Михаила Мишустина. Новым первым вице-премьером стал Денис Мантуров, он оставил пост главы Минпромторга, который возглавил бывший губернатор Калининградской области Антон Алиханов, новым министром обороны стал Андрей Белоусов (бывший глава Минобороны Сергей Шойгу занял пост секретаря Совета безопасности России). В правительстве новые руководители также пришли в Минтранс, Минсельхоз, Минспорта и Минэнерго.

Путин предложил насколько возможно «открыть» Минобороны
Путин предложил насколько возможно «открыть» Минобороны

Володин назвал проблему с электричеством в Госдуме «наследием Чубайса». Видео

Бориса Ковальчука назначили председателем Счетной палаты

«Аэрофлот» запустит тариф «Шаттл» на рейсах между Москвой и Петербургом

Госдума утвердила министров нового правительства. Инфографика

В Тбилиси участники протеста сломали заграждения у здания парламента. Видео

Сергей Нарышкин оценил возможность крупномасштабного военного конфликта

Белоусов назвал «железобетонный» принцип, которым он старается руководствоваться

В Москве задержали супружескую пару, которая ограбила офис компании. Видео

Названы самые популярные автомобили стоимостью до ₽1,5 млн

Обновленный кнопочный Nokia 3210 раскупили за два дня

У СПБ Биржи новый подход к разблокировке активов. В чем его суть?
Теги
Персоны
Владимир Путин Минобороны Военная операция на Украине
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Андрей Белоусов фото

Андрей Белоусов

министр обороны России
17 марта 1959 года

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
В Кремле отказались назвать новый пост Сергея Шойгу понижением
Политика
Путин назвал задачей Белоусова баланс между «пушками и маслом»
Экономика
Президент Чехии призвал остановить боевые действия на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 мая
EUR ЦБ: 98,83 (+0,16) Инвестиции, 16:33 Курс доллара на 16 мая
USD ЦБ: 91,26 (-0,1) Инвестиции, 16:33
Президент Словакии подтвердила задержание стрелявшего в Фицо Политика, 18:46
Глава МИД Венгрии заявил о нужности Фицо европейской политике Политика, 18:42
Как «белые» хакеры проверяют бизнес на прочность Отрасли, 18:38
Премьер-министра Словакии увезли на скорой после покушения. Видео Политика, 18:31
Что известно о возможной попытке госпереворота в Турции Политика, 18:30
Путин предложил насколько возможно «открыть» Минобороны Политика, 18:26
Шольц назвал трусливым покушение на премьера Словакии Фицо Политика, 18:26
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Балицкий сообщил о массированном обстреле Каменки-Днепровской Политика, 18:25
Американский миллиардер заявил о планах купить подразделение TikTok в США Бизнес, 18:17
Карлсон посчитал Путина «более впечатляющим», чем Байден Политика, 18:16
Dennik N узнал, что в Фицо стреляли из зарегистрированного оружия Политика, 18:12
Стрелявший в Фицо оказался писателем Политика, 18:01
В НХЛ объяснили удаление отстраненного Ничушкина из своего приложения Спорт, 17:44
Полицейские около места стрельбы в премьер-министра Словакии. Видео Политика, 17:41