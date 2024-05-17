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Эксклюзив

Чемезов объяснил необходимость назначения Белоусова министром обороны

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Эксклюзивы РБК
Министр обороны должен рассматривать оборонную промышленность со всех сторон — и с точки зрения обеспечения армии, и с точки зрения производства высокотехнологичной гражданской продукции, считает глава «Ростеха»
Сергей Чемезов
Сергей Чемезов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Назначение Андрея Белоусова на пост министра обороны было неожиданным, но правильным. Такое мнение в интервью РБК выразил глава ГК «Ростех» Сергей Чемезов.

По мнению главы госкорпорации, сейчас в оборонной сфере нужен тот, кто рассматривал бы ее не просто как источник получения вооружения, но и достаточно большую сферу экономики, которая дает возможность для развития гражданской продукции.

«У нас до начала СВО доля гражданской продукции в выручке составляла почти 44,5%. В связи с тем, что гособоронзаказ у нас вырос в разы, ее доля уменьшилась до 35%, но в абсолютных цифрах она все равно выросла и сегодня составляет почти триллион рублей. Большая цифра», — сказал Чемезов.

Чемезов объяснил необходимость назначения Белоусова министром обороны
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Он отметил, что министр обороны должен рассматривать оборонную промышленность со всех сторон — и с точки зрения обеспечения армии, и с точки зрения производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения.

Белоусов, ранее первый вице-премьер, в новом правительстве сменил на посту министра обороны Сергея Шойгу, который занимал эту должность с 2012 года и теперь стал секретарем Совета безопасности.

Выбор кандидатуры Белоусова на пост главы Минобороны в Кремле объясняли необходимостью «вписать экономику силового блока в экономику страны». Министерство нужно «открыть» «настолько, насколько это возможно», чтобы впитать лучшие и современные практики для успешной работы армии в рамках военной операции, говорил президент Владимир Путин.

Задачей Белоусова на посту станет расчет соотношения между «пушками и маслом», отмечал глава государства.

Комментируя сравнение текущей ситуации с серединой 1980-х, когда Михаил Горбачев заявлял: «Особенность плана в том, что надо совместить и масло, и пушки», глава «Ростеха» назвал ее близкой. «У нас, в принципе, тоже нужны и масло, и пушки. Но многие директора оборонных предприятий просто не заинтересованы повышать производительность. Потому что, если он добьется сокращения расходов на производство той или иной продукции, со следующего года ему Министерство обороны поставит ту цену, которую он достиг. То есть если он будет делать все, чтобы сэкономить, и сэкономленные средства направит на какие-то свои нужды, ему скажут: «Нет, я все это забираю», — объясняет глава «Ростеха».

Чемезов отметил также, что планирует встретиться с новым министром обороны и поговорить о том, чтобы «все-таки не от достигнутой себестоимости рассчитывать стоимость контрактов, а на какой-то период дать возможность сохранить те средства, которые предприятие сэкономило». Эти средства нужно направить на развитие производства, на создание новой современной техники, считает он.

Чемезов объяснил необходимость назначения Белоусова министром обороны
Чемезов объяснил необходимость назначения Белоусова министром обороны

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Сергей Чемезов Андрей Белоусов Минобороны оборонная промышленность ОПК отставки и назначения Ростех
Андрей Белоусов фото

Андрей Белоусов

министр обороны России
17 марта 1959 года

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