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Военная операция на Украине ,  
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Мэр Днепра заявил о риске остановки общественного транспорта из-за броней

Мэр Днепра заявил о риске остановки общественного транспорта из-за мобилизации
Сюжет
Военная операция на Украине
Филатов раскритиковал систему брони от мобилизации, которая дала отсрочку доставщикам пиццы и работникам онлайн-казино. Если вместо них продолжат мобилизовывать работников инфраструктуры, в Днепре остановится транспорт, заявил он
Автобусы из Милана, переданные в Днепр
Автобусы из Милана, переданные в Днепр (Фото: borys_filatovv / Telegram)

В Днепре может остановиться общественный транспорт из-за несовершенства системы бронирований от мобилизации, заявил мэр города Борис Филатов в телеграм-канале.

Он обратил внимание на то, «как общественность свирепствует в социальных сетях по бронированию от мобилизации сотрудников онлайн-казино и компаний по доставке пиццы».

«Скажу только одно. У меня скоро остановится общественный транспорт и некому будет работать на водоканалах и теплоэнерго», — написал он.

Филатов отметил, что при этом на заправках можно встретить по три сотрудника, которые предлагают и залить бензин, и помыть окна — а это можно сделать самостоятельно. Он возмутился из-за такого рода «бронирования».

Мэр призвал сотрудников территориальных органов комплектования (ТЦК) «думать <...> головой», поскольку те, кто работают на критической инфраструктуре, обеспечивают нормальную жизнь тыла. Работу системы бронирования от мобилизации он оценил нецензурным выражением.

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Фото:Глеб Гаранич / Reuters

Ранее министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что указ о брони для военнообязанных сотрудников части технологических компаний на период мобилизации будет отменен. Газета «Экономическая правда» отмечала, что права на отсрочку лишат сотрудников подразделений международных компаний Glovo (доставка еды), Visa (платежная система) и Favbet Tech (букмекеры). Издание отмечало, что всего отсрочку получили 4 тыс. IТ-специалистов.

14 мая украинский кабмин внес изменения в порядок бронирования, сообщал представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук. По его словам, речь в основном шла о сотрудниках предприятий ТЭК и подрядных организаций, осуществляющих строительство, ремонт и поставку оборудования. Кроме того, после принятия на Украине нового закона о мобилизации возможности получить бронь лишились 50% чиновников категорий «Б» и «В» (руководители государственных органов и их заместители, а также другие чиновники). Полностью забронированными осталось только высшее звено госслужащих категории «А».

Представитель украинского Минобороны Дмитрий Лазуткин говорил, что со вступлением в силу нового закона закончится история, когда часть украинцев воюет, а часть «живет спокойной жизнью».

Новый министр обороны России Андрей Белоусов 14 мая сказал, что в стране нет необходимости в новой мобилизации.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Днепр Украина мобилизация

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