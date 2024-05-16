На Украине отменят бронь для доставщиков еды и букмекеров

Указ об отсрочке от мобилизации сотрудников компаний Glovo (доставка еды), Visa (платежная система) и Favbet Tech (беттинг) будет отменен, сообщила министр экономики Украины. Она отметила, что документ вызвал общественный резонанс

Фото: Александр Гусев / Keystone Press Agency / Global Look Press

Указ о брони для военнообязанных сотрудников технологических компаний на период мобилизации будет отменен, сообщила на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) министр экономики Украины Юлия Свириденко.

«В свете общественного резонанса я отменю указ о брони, и мы проанализируем решение по каждой компании отдельно», — написала она.

Как уточнило украинское издание «Экономическая правда», речь, в частности, идет о сотрудниках подразделений международных компаний Glovo (доставка еды), Visa (платежная система) и Favbet Tech (беттинг). Все они получили отсрочку от мобилизации до 8 октября 2024 года.

По словам Свириденко, Министерство цифровой трансформации Украины признало эти компании критически важными по трем из семи критериев: отсутствие задолженности, высокий уровень зарплат и резидентство. «Мы понимаем, что бронирование профессионалов — это законное право бизнеса и возможность для страны поддерживать нашу экономику с помощью налогов и сборов в такое сложное время. Но и этот вопрос не должен разделять общество, особенно в такое сложное время», — отметила министр. Она пообещала обновить соответствующий указ в соответствии с «запросом военных» и возможности «работы экономики».

14 мая кабмин внес изменения в порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения, сообщал представитель правительства Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук. По его словам, речь в основном шла о сотрудниках предприятий ТЭК и подрядных организаций, осуществляющих строительство, ремонт и поставку оборудования. Бронирование от мобилизации имеют 4 тыс. ИТ-специалистов, еще 1,3 тыс. ожидают решения об отсрочке, отмечает «Экономическая правда».

После начала военной операции на Украине были объявлены военное положение и всеобщая мобилизация, с тех пор они неоднократно продлевались. В апреле 2023 года президент Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации, в рамках которого возраст призыва был снижен с 27 до 25 лет, введены электронные повестки, а всех украинских мужчин 18-60 лет обязали носить с собой военный билет.