На Украине отменят бронь для доставщиков еды и букмекеров
Указ о брони для военнообязанных сотрудников технологических компаний на период мобилизации будет отменен, сообщила на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) министр экономики Украины Юлия Свириденко.
«В свете общественного резонанса я отменю указ о брони, и мы проанализируем решение по каждой компании отдельно», — написала она.
Как уточнило украинское издание «Экономическая правда», речь, в частности, идет о сотрудниках подразделений международных компаний Glovo (доставка еды), Visa (платежная система) и Favbet Tech (беттинг). Все они получили отсрочку от мобилизации до 8 октября 2024 года.
По словам Свириденко, Министерство цифровой трансформации Украины признало эти компании критически важными по трем из семи критериев: отсутствие задолженности, высокий уровень зарплат и резидентство. «Мы понимаем, что бронирование профессионалов — это законное право бизнеса и возможность для страны поддерживать нашу экономику с помощью налогов и сборов в такое сложное время. Но и этот вопрос не должен разделять общество, особенно в такое сложное время», — отметила министр. Она пообещала обновить соответствующий указ в соответствии с «запросом военных» и возможности «работы экономики».
После начала военной операции на Украине были объявлены военное положение и всеобщая мобилизация, с тех пор они неоднократно продлевались. В апреле 2023 года президент Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации, в рамках которого возраст призыва был снижен с 27 до 25 лет, введены электронные повестки, а всех украинских мужчин 18-60 лет обязали носить с собой военный билет.
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