Госдума приняла поправки о выборах во время военного положения

Госдума во втором чтении приняла поправки о выборах во время военного положения

Военное положение действует в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях с прошлого октября. Госдума приняла поправки, позволяющие проводить выборы в регионах с военным положением после консультаций с Минобороны и ФСБ

Фото: Владислав Шатило / РБК

Госдума во втором чтении приняла поправки, устанавливающие порядок проведения выборов и референдумов во время действия военного положения. Сейчас военное положение действует в ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях.

Изменение вносится в закон «О военном положении». В частности, вводится норма, что на территориях, на которых введено военное положение, референдумы и выборы в органы госвласти и местного самоуправления могут проводиться в случае, если решение назначить их принимает ЦИК по результатам консультаций с Минобороны и ФСБ России.

Уточняется, что в этих случаях референдумы, выборы в органы государственной власти и органы местного самоуправления могут проводиться как на всей территории, на которой введено военное положение, так и на ее части. В действующей редакции закона указано, что при военном положении выборы и референдумы не проводятся.

Военное положение — особый правовой режим, вводимый на территории России главой государства в соответствии с Конституцией в случае агрессии или непосредственной угрозы агрессии против страны.



В период действия военного положения могут ограничиваться права и свободы граждан России, иностранных граждан, лиц без гражданства, деятельность организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, права их должностных лиц.

Также Госдума приняла во втором чтении поправки в избирательное законодательство, устанавливающие особенности проведения выборов и референдумов при военном положении. Изменения вносятся в статью 10.1 закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Сейчас статья регламентирует проведение выборов и референдума при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Согласно поддержанным поправкам, также статья будет регулировать вопросы проведения выборов при военном положении, среди них:

при введении военного положения губернатор вправе не ранее чем за 130 и не позднее чем за 90 дней до дня голосования направить в ЦИК предложение провести выборы на территории субъекта;

ЦИК не позднее чем через пять дней со дня поступления такого предложения проводит консультации с Минобороны и ФСБ, по итогам которых принимает решение назначить выборы, причем с возможностью сократить сроки избирательных действий или отклонить предложения губернатора;

если ЦИК принимает решение назначить выборы, то сразу же информирует об этом президента, а если отклоняет предложение, то губернатора;

если подготовка и проведение выборов в такой ситуации представляют угрозу жизни и здоровью граждан, комиссия информирует об этом главу государства; если опасные обстоятельства устранены, кампания может быть возобновлена.

Также в поправках указано, что при проведении выборов в региональные органы власти по решению региональной избирательной комиссии могут образовываться избирательные участки за пределами этого субъекта. Особенности образования указанных избирательных участков, формирования участковых избирательных комиссий, составления списков избирателей, составления протоколов об итогах голосования, обработки итогов голосования, определения результатов выборов и иных вопросов подготовки и проведения голосования устанавливаются ЦИК России.

Предусматривается также, что при подсчете голосов от СМИ могут присутствовать только журналисты, которые оформлены по трудовому договору; не смогут те, кто работает по гражданско-правовому договору.

Военное положение действует в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях с 20 октября прошлого года. Президент России Владимир Путин постановил принять данные меры, «учитывая, что против территориальной целостности России применяется вооруженная сила».

Законопроект о праве новых регионов устанавливать особенности проведения выборов были внесены в Госдуму 3 мая. Как пояснил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, закон необходим, чтобы «дать возможность гражданам выразить свою политическую волю».

Комитет Государственной думы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять поправки накануне, 15 мая.



«Коммерсантъ» со ссылкой на источники в начале апреля назвал три основных варианта, которые рассматривают в администрации президента для проведения выборов на новых территориях, несмотря на военное положение. В рамках первого законодательство менять не пришлось бы: четыре федеральных закона о принятии в состав России новых субъектов обладают равным юридическим статусом с законом о военном положении, а потому отмена голосования стала бы нарушением этих законов, говорил собеседник. Второй вариант предусматривает корректировку точных территориальных рамок действия военного положения в уже вышедшем указе президента о введении такого режима. Третий вариант состоит в изменении самого закона «О военном положении».