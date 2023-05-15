Комитет Думы одобрил поправки о проведении выборов при военном положении

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Комитет Государственной думы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять поправки в законы, устанавливающие порядок проведения выборов и референдумов при военном положении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета. Сейчас военное положение действует в четырех новых регионах России — Луганской и Донецкой народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях.

Поправки предполагают внесение изменений в ст. 10.1 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». В текущей редакции эта статья касается проведения выборов и референдумов в условиях режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Парламентарии предлагают дополнить статью положениями о порядке проведения выборов при военном положении. Согласно поправкам высшее должностное лицо (губернатор) российского региона, на территории которого действует военное положение, сможет не ранее чем за 130 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования обратиться в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) России с предложением о проведении выборов или референдума на его территории.

Военное положение — особый правовой режим, вводимый на территории России главой государства в соответствии с Конституцией в случае агрессии или непосредственной угрозы агрессии против страны. В период действия военного положения могут ограничиваться права и свободы граждан России, иностранных граждан, лиц без гражданства, деятельность организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, права их должностных лиц.

Не позднее чем через пять дней после этого ЦИК должна проконсультироваться с Минобороны и ФСБ и принять соответствующее решение. Если комиссия утвердила голосование, но впоследствии выяснилось, что его проведение представляет угрозу жизни или здоровью граждан, выборы или референдум откладываются по решению ЦИК. Комиссия обязана уведомить об этом главу государства.

Решение о возобновлении избирательной кампании или подготовки к референдуму также принимает ЦИК. При этом все обстоятельства, из-за которых голосование пришлось отложить, должны быть устранены.

Кроме того, согласно поправкам избирательные участки разрешат создавать за пределами субъектов, где объявлено военное положение, если выборы проводятся в региональные органы власти. Соответствующее решение должна принять региональная ЦИК. Условия составления списков избирателей, протоколов, обработки итогов голосования, а также иные обстоятельства утверждает ЦИК России.

Законопроект о праве новых регионов устанавливать особенности проведения выборов были внесены в Госдуму 3 мая.