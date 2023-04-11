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«Ъ» назвал варианты Кремля по выборам в регионах с военным положением

«Ъ»: Кремль рассматривает варианты по выборам в Донбассе при военном положении
Выборы на территориях с военным положением запрещены, но в Кремле решено все-таки провести голосование. Как пишет газета, власти могут отменить это ограничение, игнорировать его или скорректировать географические рамки
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

В республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях на сентябрь запланированы выборы в местные парламенты, внутриполитический блок Кремля рассматривает три основных варианта по их проведению, несмотря на введенный режим военного положения, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Согласно федеральному закону «О военном положении», на территориях с таким режимом «референдумы и выборы в органы государственной власти и органы местного самоуправления» проводиться не могут. При этом источники издания утверждают, что в администрации президента (АП) решительно настроена провести голосование.

Для первого варианта не придется менять нормативно-правовые акты, рассказал источник в Госдуме. Он указал, что четыре федеральных закона о принятии в состав России новых субъектов обладают равным юридическим статусом с законом о военном положении, а потому отмена голосования стала бы нарушением этих законов. Собеседник считает, что норма о выборах из законов о присоединении регионов имеет приоритет над нормой о запрете голосований, а потому отменять военное положение для выборов не потребуется.

Второй вариант, который изучают российские власти — изменение указа президента Владимира Путина о введении военного положения, подписанного в середине прошлого октября. Два близких к АП источника отмечают, что это позволило бы решить правовую коллизию. Указ предусматривает военное положение на всей территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а потому, по их словам, будет достаточно прописать точные географические рамки, чтобы военное положение было введено не на всей территории этих регионов, а только на линии соприкосновения, где и идут бои.

Третий вариант состоит в изменении самого закона «О военном положении», один источник в АП и несколько других собеседников назвали этот сценарий наиболее вероятным. Однако источник в Госдуме утверждает, что корректировать закон «не очень хотят».

Собеседники в администрации президента подчеркнули, что все три варианты могут рассматриваться как вероятные пути решения ситуации. Источник в Центризбиркоме отметил, что комиссия не изучает конкретные юридические действия и варианты применения законов, однако «исходит из внутреннего понимания необходимости выборов [в четырех новых регионах] и готовности избирательной системы к тому, что выборы в единый день голосования там состоятся».

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Военное положение в четырех регионах президент ввел «учитывая, что против территориальной целостности Российской Федерации применяется вооруженная сила», сказано в документе. Режим вступил в силу с 20 октября 2022 года.

На территориях республик Донбасса режим военного положения действовал с 2014 года, Россия присоединила их в начале прошлого октября.

«Ъ» назвал варианты Кремля по выборам в регионах с военным положением
«Ъ» назвал варианты Кремля по выборам в регионах с военным положением

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
АП Выборы военное положение ЦИК Донбасс Херсонская область Запорожская область
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