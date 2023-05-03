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В Думу внесли поправки о выборах в новых регионах при военном положении

В Госдуму внесли поправки для проведения выборов в новых регионах при военном положении
В законах о принятии новых регионов в состав России говорится, что выборы должны пройти этой осенью, чего не предусматривает закон о военном положении. Чтобы убрать противоречие, предлагается принять поправки
Фото: Таисия Воронцова / URA.RU / ТАСС
Фото: Таисия Воронцова / URA.RU / ТАСС

В Госдуму внесены поправки об изменении федерального конституционного закона о военном положении для проведения выборов в новых регионах России. Об этом заявил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

По его словам, этот закон гласит, что в регионах, где введено военное положение, не предусмотрено проведение выборов. При этом в законах о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожской области говорится, что уже ближайшей осенью в них должны пройти выборы.

«Чтобы нивелировать это противоречие и дать возможность гражданам выразить свою политическую волю, такие поправки стоит принять», — отметил он (цитата по ТАСС).

Военное положение действует в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях с 20 октября прошлого года. Президент России Владимир Путин постановил принять данные меры, «учитывая, что против территориальной целостности России применяется вооруженная сила».

Военное положение — особый правовой режим, вводимый на территории России главой государства в соответствии с Конституцией в случае агрессии или непосредственной угрозы агрессии против страны.

В период действия военного положения могут ограничиваться права и свободы граждан России, иностранных граждан, лиц без гражданства, деятельность организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, права их должностных лиц.

В нижней палате парламента также находится законопроект о праве новых регионов устанавливать особенности проведения выборов. Так, согласно проекту закона избирательные участки можно создавать за пределами регионов, а граждане во время голосования могут использовать не только паспорт, но и замещающие его документы.

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Документ был принят в первом чтении 18 апреля.

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Виктория Громова Виктория Громова
Госдума Выборы военное положение ДНР ЛНР Херсонская область Запорожская область
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