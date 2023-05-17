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Посол потребовал извинений за шутку о «цирке Зеленского» на ТВ во Франции

Посол Украины в Париже Омельченко потребовал от канала RTL извинений за шутку о Зеленском
Вадим Омельченко (слева)
Вадим Омельченко (слева) (Фото: Yoan Valat / EPA / ТАСС)

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко потребовал извинений от французского телеканала RTL за слова о президенте Украины Владимире Зеленском.

В своем Twitter телеканал опубликовал отрывок из эфира от 15 мая, в котором ведущие сообщили, что украинский лидер посетил Елисейский дворец со своим «шапито». После этого они анонсировали «тур цирка Зеленского по Европе». «Цирк Зеленского скоро будет рядом с вашим домом!» — подписал телеканал ролик.

Украинский посол обвинил ведущих RTL в цинизме и отсутствии такта, что, по его словам, не присуще «дружественному народу Украины», а также в отсутствии сочувствия и ответственности.

«Я требую извинений перед моим президентом и моим народом, который страдает и борется за свою свободу, но также и за вашу и за возможность наслаждаться легкостью жизни», — написал Омельченко в Twitter.

14 мая Зеленский прибыл в Париж. Он встретился с французским президентом Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Элизабет Борн и министром иностранных дел Катрин Колонна. Как сообщали в Елисейском дворце, лидеры должны были обсудить «срочные военные и гуманитарные потребности» Киева.

Президент Украины также посетил Великобританию, Германию, Италию, Нидерланды и Финляндию.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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