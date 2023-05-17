Миссия из Африки запланировала визиты в Москву и Киев в ближайшие недели

До визита в Москву и Киев лидеры стран Африки, которые входят в мирную миссию, могут провести отдельную встречу. В ЮАР допустили, что мероприятие пройдет у них

Миссия африканских лидеров по мирному урегулированию российско-украинского конфликта планирует посетить Москву и Киев в течение ближайших нескольких недель, сообщила в интервью радиостанции SABC министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор.

«За последние две недели проведена интенсивная работа по подготовке миссии стран Африки с целью добиться мирного завершения кризиса на Украине. Планируется, что поездка в Москву и Киев состоится в ближайшие недели», — сказала она (цитата по ТАСС).

По словам министра, до этого времени может состояться встреча входящих в миссию лидеров. «Возможно, это произойдет в ЮАР», — добавила Пандор.

О том, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский согласились принять миссию африканских лидеров по мирному урегулированию, накануне сообщил президент ЮАР Сирил Рамафоса. Кроме ЮАР в инициативе участвуют лидеры Египта, Замбии, Конго, Сенегала и Уганды.

О мирной миссии Рамафоса сообщил после телефонных переговоров с Путиным и Зеленским. Президент России побеседовал с коллегой из ЮАР 12 мая, разговор состоялся по инициативе южноафриканской стороны. Как сообщалось на сайте Кремля, Путин поддержал предложение Рамафосы об участии группы африканских лидеров в обсуждении мирного урегулирования и подчеркнул, что Россия «никогда не отказывалась от работы на дипломатическом треке». Киев о телефонных переговорах с президентом ЮАР не сообщал.