EUobserver: в России для зарубежных компаний могут ввести налог на дивиденды в 25%

EUobserver узнал о налоге на дивиденды для иностранных компаний

Новый налог зарубежным компаниям может грозить в случае отмены соглашений об избежании двойного налогообложения. В марте МИД и Минфин предложили отменить такие договоры с «недружественными» странами

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Россия может ввести для зарубежных компаний, продолжающих работать в стране, налог на дивиденды в размере до 25%, сообщил источник EUobserver.

Как напоминает издание, в марте Минфин и МИД предложили президенту Владимиру Путину приостановить соглашения об избежании двойного налогообложения с «недружественными» странами.

«Как только [эти] соглашения будут расторгнуты, Москва обложит новым налогом те западные компании, которые еще присутствуют в России, им придется платить налог на дивиденды до 25%», — пояснил собеседник EUobserver.

РБК направил запрос в Минфин.

Соглашения об избежании двойного налогообложения действуют между Россией и 82 государствами (за исключением Нидерландов, Украины и Латвии, с которыми соглашение денонсировано, прекратило действие и приостановлено соответственно), следует из данных Минфина. Из них 39 входят в список «недружественных» — тех, кто ввел против России санкции. В их числе — США, Великобритания, все члены Евросоюза, Черногория, Австралия, Япония и другие.

Соглашение позволяет гражданам и юрлицам, которые выступают налоговыми резидентами одной страны, но получают доход в другой, платить налог с него только в одной либо в обеих странах, но по сниженной ставке. При отмене соглашения избежать двойного налогообложения не получится.