Посол сообщил об изъятии денег Польшей со счетов посольства России

Посольство России в Польше, Варшава (Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости)

Прокуратура Польши изъяла деньги со счетов посольства и торгового представительства России. Об этом глава российской дипмиссии Сергей Андреев сообщил «РИА Новости».

Посольство получило уведомление от прокуратуры о том, что средства перечислены на счета прокуратуры.

Позже банк Santander уведомил дипмиссию о прекращении сотрудничества и закрытии счета. По словам посла, речь идет о «значительных средствах», которые находились на счетах как в долларах США, так и в польских злотых. Он оценил произошедшее как «грубейшее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях».

В марте 2022 года Андреев сообщил, что банковские счета посольства заблокировали под предлогом подозрений в отмывании денег и финансирования терроризма. Такое решение приняли сначала польский Минфин, а затем прокуратура.